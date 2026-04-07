La trampa de los 22 millones de Sánchez: oculta 880.000 empleos duplicados

La publicación de las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de marzo ha generado más controversia de la habitual. Una de las razones de la polémica fue que ayer lunes Pedro Sánchez se saltó el embargo de los datos en dos ocasiones.

Todo comenzó a las 7:22 de la mañana, cuando el presidente del Gobierno realizó una publicación en su cuenta oficial de X en la que simplemente escribía el número "22". El tuit de Sánchez produjo todo tipo de especulaciones, debido a que sólo desde el Ministerio de Trabajo y desde el de Seguridad Social se conocía que el número de afiliaciones había superado en marzo los 22 millones por primera vez en su historia, hasta un total de 22.010.532.

Curiosamente, los periodistas económicos también suelen recibir el día anterior esas estadísticas, pero solo las pueden publicar a partir de las 9 de la mañana, lo que permite que todos los meses los ciudadanos sean conocedores de los números completos y al mismo tiempo. Ayer domingo, la prensa no recibió las cifras por anticipado, lo que permitió a Sánchez tomar todavía más ventaja a la hora de vender los datos. La ruptura del embargo informativo que tradicionalmente rige este tipo de estadísticas es otra prueba más de la ausencia de neutralidad institucional del Gobierno en el funcionamiento de los organismos económicos y en la comunicación de los diferentes indicadores.

Y la obsesión de Sánchez con el número 22 continuó. A las 08:22 (tuit programado con otro guiño al número), el socialista festejó las cifras vestido con una camiseta de la selección española de fútbol y con el 22 a la espalda. "Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social" aplaudió el socialista.

Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos! pic.twitter.com/drAVByE7pn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026



No son "personas"

Sin embargo, a pesar de la euforia, las afirmaciones de Sánchez son incorrectas. Y es que, esos más de 22 millones de los que presume Sánchez no se refieren a afiliados (personas distintas), sino a afiliaciones. Así lo reconoce el propio Ministerio de Trabajo:

"Asimismo, debe indicarse que el número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino con el de situaciones que generan obligación de cotizar; es decir, la misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga, ya sea porque tiene varias actividades laborales en un mismo régimen o en varios" explican. Es decir, si una persona firma 2 o 3 contratos en un mes, la estadística le recoge como 2 o 3 "afiliados".

Según los cálculos del propio Gobierno, que no publica las cifras de pluriempleo todos los meses, "estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad sólo representan un 4% del total de afiliados a la Seguridad Social". Por tanto, teniendo en cuenta su propio porcentaje, de los 22 millones que festeja el Ejecutivo, 880.000 se deberían a contratos que habría firmado la misma persona, por lo que la cifra que exhibe el Ejecutivo se quedaría en 21,12 millones.

Siguiendo la línea comunicativa de Sánchez, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, también festejó que "superamos por primera vez la barrera de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social".

🔴 El mercado laboral alcanza un nuevo hito en España: Superamos por primera vez la barrera de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en términos desestacionalizados ✅ Alcanzamos los 20 millones en mayo de 2022, los 21 en marzo de 2024… A por el siguiente reto 💪 pic.twitter.com/1tCuBycRqr — Elma Saiz (@SaizElma) April 6, 2026

Lo mismo ocurrió con la cuenta oficial de Moncloa. Aseguraban que hay "22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social", aunque no es cierto.

Por primera vez en la historia, España supera los 22 millones de afiliados en la Seguridad Social en el mes de marzo. El empleo femenino marca un máximo histórico, hay 5 millones más de trabajadores con contrato indefinido que en 2018 y más de 3 millones de jóvenes afiliados. pic.twitter.com/E0rD0Edoq3 — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 6, 2026

Solo el ministro de Economía y recién nombrado vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se atrevió a matizar el dato refiriéndose a "afiliaciones" y no a "personas". Y lo hizo en una respuesta al vídeo de Sánchez.

📈Superamos por primera vez los 22M de afiliaciones en términos desestacionalizados, 80.274 solo en el mes de marzo. 🔸Más de 523.500 en el último año. ➡️El modelo de crecimiento económico equilibrado genera más y mejor empleo. Seguimos. https://t.co/rSyggqoWsp pic.twitter.com/EA9AzXNQiN — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) April 6, 2026

El PSOE lo vende como "diversificación"

Esta no es la primera vez que el Gobierno recibe críticas por el aumento del pluriempleo en España, sobre todo, teniendo en cuenta que el propio Sánchez criticaba a Rajoy en 2015 por "trocear el empleo en empleos precarios". Hace unos meses, la propia portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aseguraba que "pluriempleo no es sinónimo de precariedad" sino que es "signo de actividad y diversificación".

Más letra pequeña

Otro detalle a tener en cuenta es que, además, la cifra de los 22 millones se refiere a la serie desestacionalizada, que cuando no le interesa al Gobierno no la destaca. Por tanto, el número de afiliados medios en marzo fue de 21,88 millones de cotizantes.

Por último, hay que tener en cuenta que, para superar esos 22 millones, España habría ganado más de 500.000 puestos de trabajo, pero gracias a más de 15,7 millones de contratos, lo que supone una media de 30 contratos por afiliado y año. Es decir que para mantenerse contratado, de media cada nuevo afiliado ha tenido que firmar más de 2 contratos al mes. Esto de lo que habla es de una precariedad galopante. En Libre Mercado hemos publicado la letra pequeña de todos los datos que se han conocido hoy. Y no es oro todo lo que reluce.