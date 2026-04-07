Los carburantes mantienen su escalada y suben de forma generalizada

Este 7 de abril, los carburantes han experimentado una subida general respecto a ayer pasando de 1,772 a 1,783 euros por litro. La gasolina Sin Plomo 95 se sitúa en 1,572 euros por litro, frente a los 1,569 euros de ayer, lo que supone un incremento. El Sin Plomo 98 sube a 1,723 euros, desde los 1,722 euros de ayer.

En el caso del Gasóleo A, el precio hoy es 1,872 euros, comparado con 1,852 euros de ayer. Finalmente, el Gasóleo A+ se encuentra en 1,963 euros, frente a los 1,946 euros de ayer.

Para Sin Plomo 95, el precio más caro se encuentra en Barcelona con 1,614 euros, mientras que el más barato está en A Coruña con 1,561 euros. En Sin Plomo 98, la provincia más cara es Toledo con 1,761 euros y la más barata es Murcia con 1,695 euros.

Respecto al Gasóleo A, el precio más alto se registra en Guadalajara con 1,986 euros y el más bajo en A Coruña con 1,928 euros. Finalmente, para Gasóleo A+, Sevilla es la provincia más cara con 2,046 euros y Vizcaya la más barata con 1,982 euros.

Precio por provincia

Madrid

Sin Plomo 95: 1,598 euros

Sin Plomo 98: 1,73 euros

Gasóleo A: 1,943 euros

Gasóleo A+: 2,02 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,614 euros

Sin Plomo 98: 1,745 euros

Gasóleo A: 1,946 euros

Gasóleo A+: 2,019 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,599 euros

Sin Plomo 98: 1,747 euros

Gasóleo A: 1,963 euros

Gasóleo A+: 2,037 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,564 euros

Sin Plomo 98: 1,718 euros

Gasóleo A: 1,942 euros

Gasóleo A+: 2,046 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,59 euros

Sin Plomo 98: 1,725 euros

Gasóleo A: 1,955 euros

Gasóleo A+: 2,013 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,602 euros

Sin Plomo 98: 1,761 euros

Gasóleo A: 1,934 euros

Gasóleo A+: 2,015 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,573 euros

Sin Plomo 98: 1,695 euros

Gasóleo A: 1,951 euros

Gasóleo A+: 2,01 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,588 euros

Sin Plomo 98: 1,73 euros

Gasóleo A: 1,973 euros

Gasóleo A+: 1,982 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,601 euros

Sin Plomo 98: 1,747 euros

Gasóleo A: 1,986 euros

Gasóleo A+: 2,033 euros

A Coruña

Sin Plomo 95: 1,561 euros

Sin Plomo 98: 1,71 euros

Gasóleo A: 1,928 euros

Gasóleo A+: 1,998 euros

El precio de los combustibles varía a lo largo del día.