Más del 30% de los parados que buscan su primer empleo tiene más de 45 años

Las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral parecen mostrar un buen rendimiento del empleo en nuestro país, por lo que desde el Ejecutivo han querido presumir de su gestión económica. Así, Pedro Sánchez se ha enfundado la camiseta de la selección española de fútbol para anunciar que España, por primera vez en su historia, alcanza los 22 millones de afiliados –algo que, no obstante, no es cierto, puesto que el dato exacto de afiliación se sitúa levemente por debajo de los 22 millones–.

Por su parte, la ministra de Trabajo ha querido contraprogramar a Sánchez y ponerse la medalla del supuesto éxito de nuestro mercado laboral. En este sentido, Yolanda Díaz ha defendido que la aparente mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores españoles es fruto de las iniciativas impulsadas por el Ministerio. De hecho, recordando que "somos conscientes de que muchas personas todavía hoy están en desempleo", Díaz ha anticipado que "la próxima parada es el control horario".

Ahora bien, lo cierto es que existen diversos indicadores que demuestran la precarización del empleo en España. No es sólo que los datos oficiales de paro estén sometidos a un notable maquillaje estadístico o que la temporalidad haya crecido. También tenemos una gran cantidad de parados que, con más de 45 años, siguen buscando su primer empleo.

Envejecimiento de los parados

La mayor parte de los desempleados que buscan su primer empleo tienen más de 45 años. Así se desprende de los datos ofrecidos por el SEPE, correspondientes al mes de marzo de este año, en los que se detalla la distribución del paro registrado dentro del colectivo "sin empleo anterior". Concretamente, según estas estadísticas, el total de parados sin empleo anterior ascendió a las 229.050 personas.

En este sentido, 33.035 parados que buscan su primer empleo tienen menos de 20 años. Asimismo, el conjunto de parados que se encuentran en búsqueda de su primera ocupación y tienen una edad de entre 20 y 24 años suma un total de 40.664 personas. Por su parte, en el rango de edad entre los 25 y los 29 años hay 26.719 parados que aún no han tenido previamente un empleo.

Elaboración propia con datos del INE

Ahora bien, este problema parece enquistarse en los estratos sociales de mayor edad. Como muestran los datos publicados por el SEPE, en marzo de este año había 56.522 parados que buscaban su primer empleo con una edad de entre 30 y 44 años. Del mismo modo, entre los parados que buscan su primer empleo un total de 72.110 personas tenían más de 45 años.

Así las cosas, como podemos comprobar, el número de parados mayores de 45 años que buscan su primer empleo supone casi un tercio del total de parados que se encuentran en esta situación. De esta forma, un 31,48% de los parados que buscaban su primer empleo tenían más de 45 años. Además, los parados de entre 30 y 44 años que se encontraban en esta situación representaron el 24,67% del total.