"Nos adentramos en un abril negro": los catastrofistas augurios de la Agencia Internacional de la Energía

Horas antes de que se cumpla el último ultimátum de Donald Trump sobre Irán y el estrecho de Ormuz, el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha avisado de que la crisis actual "es más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas". En una entrevista en Le Figaro, Birol ha señalado que "el mundo nunca ha experimentado una interrupción del suministro energético de esta magnitud", en alusión al colapso del estrecho de Ormuz, y ha señalado que se trata de una crisis "triple" que combina una crisis de petróleo, una de gas y una de alimentos.

En la entrevista, Birol señala que los países más perjudicados serán los que dependen más de las exportaciones de esa parte del mundo, citando Corea del Sur y Japón; Indonesia, Filipinas, Vietnam, Pakistán y Bangladesh, así como países africanos con recursos financieros limitados.

El director de la AIE señala que no se trata sólo del petróleo y el gas sino también de "los fertilizantes, los productos petroquímicos, el helio y muchas otras cosas". El efecto en la interrupción de la producción y exportaciones de petróleo y gas hará, ha dicho, que "abril sea mucho peor" que marzo y ha augurado un "abril negro" si el estrecho continúa cerrado todo este tiempo. "Abril suele marcar el comienzo de la primavera, pero me temo que va a marcar el comienzo del invierno", ha señalado.

Entre sus razones para el pesimismo cita la destrucción de infraestructuras energéticas como consecuencia de la guerra, como campos de petróleo y gas, refinerías o terminales. "Setenta y cinco infraestructuras energéticas han sido dañadas" y más de un tercio, ha avisado, "están muy gravemente afectadas". La reconstrucción, ha considerado, llevará mucho tiempo y dependerá del país: ha citado el caso de Arabia Saudí, con gran experiencia en ingeniería y que podrá recuperarse antes y el de Irak, que estima que ha perdido dos tercios de sus ingresos petroleros. "Tardará mucho tiempo en recuperarse", ha dicho sobre los países de Oriente Medio y su papel como productor energético clave.

Ante esta situación, Birol ha vuelto a lanzar el mensaje de que los países deberían ahorrar energía y emplearla de una forma más eficiente. El terremoto energético, ha dicho, tendrá consecuencias a largo plazo, no todas, en su opinión, negativas. Tras mencionar cómo la crisis de los setenta conllevó que se multiplicaran las centrales nucleares y mejoras tecnológicas que hicieron más eficientes los motores de combustión, ha augurado que ahora se prolongará la vida de muchas centrales nucleares, se levantarán nuevas plantas, se impulsarán las renovables y la industria del motor, en su opinión, se electrificará más rápidamente sobre todo en Asia.