Nuevo golpe al ahorro: Bélgica aprueba un impuesto a las ganancias del capital

En un momento económico como el actual, en el que las familias se han empobrecido tras una importante crisis inflacionaria, a la que se suma ahora el impacto de la guerra de Irán, los países europeos optan por gravar, aún más, al ahorro. Lo cierto es que la mayoría de países gravan de algún modo las ganancias del capital, lo que puede llegar a suponer un freno para la inversión y el ahorro. Así las cosas, un país que no aplicaba ningún impuesto de estas características pero que acaba de aprobar un gravamen sobre las ganancias del capital es Bélgica.

Impuesto a las ganancias del capital

El Parlamento de Bélgica acaba de aprobar un impuesto sobre las ganancias de capital que gravará la venta de acciones, bonos y otros activos financieros, como los criptoactivos y el oro, y se aplicará retroactivamente a las ganancias obtenidas a partir del 1 de enero de 2026. Así, Bélgica sale del pequeño grupo de países de la Unión Europea que no cuenta con un gravamen sobre las ganancias de capital, que a partir de ahora estará compuesto únicamente por Chipre y Luxemburgo.

Concretamente, el impuesto general aplicará una tasa del 10% sobre beneficios obtenidos por la compraventa de productos financieros. No obstante, quedarán exentos los primeros 10.000 euros, un umbral que podrá ampliarse hasta los 15.000 euros si no se han realizado otras operaciones en los últimos cinco años. Del mismo modo, para quienes posean participaciones sustanciales en sociedades –más del 20% de las acciones–, la tributación será progresiva. Así, quedan exentas las ganancias hasta el millón de euros en cinco años, mientras que los beneficios superiores a 10 millones serán gravados con tipos de entre el 1,25% y el 10%.

Al respecto, desde KPMG detallan que "para determinar el tipo impositivo aplicable, la legislación distingue tres categorías de ganancias de capital". Por un lado, se encontrarían las transferencias internas –transferencias de acciones a una empresa controlada por el vendedor y su familia–, que serán gravadas al 33%;

Por otra parte, también se encuentran las "participaciones significativas", que tributan a tipos progresivos de hasta el 10%, siendo este tipo impositivo del 16,5% para transferencias fuera del Espacio Económico Europeo. Finalmente, el resto de activos estará sujeto a un impuesto general del 10% sobre las ganancias de capital.

Lo cierto es que esta medida ha contado con el respaldo de los cinco partidos de la coalición gubernamental, además de por los socialistas francófonos (PS) y el Partido del Trabajo de Bélgica (PTB). De hecho, la aprobación de esta iniciativa forma parte del acuerdo de Gobierno que los socialistas flamencos negociaron para firmar la coalición. Por su parte, Ecolo-Groen decidió abstenerse. En contra han votado los liberales flamencos de Anders, los socioliberales francófonos de DéFI y la extrema derecha flamenca de Vlaams Belang.

Contexto europeo

Con la entrada en vigor del impuesto, Bélgica se une a la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea, que ya gravan las plusvalías financieras, aunque con modelos distintos: la mayoría gravan las plusvalías financieras aplicando un tipo plano en una figura impositiva individual, mientras que Dinamarca, Finlandia y Lituania también cuentan con una figura específica pero aplican tipos progresivos; por su parte, otro grupo –en el que se encuentra España– tiene este gravamen integrado en su impuesto general sobre la renta personal.