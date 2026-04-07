Sánchez ha vuelto a tirar de demagogia y populismo para festejar en redes los datos de empleo. El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de marzo, ha bajado en 22.934 personas en relación con el mes anterior. Cierto. Pero también lo es que somos el país con mayor paro de toda la UE casi duplicando la tasa media del resto y que la estadística oficial esconde 1,5 millones de personas desempleadas a las que es complicado que les consuele el TikTok de Sánchez con una camiseta de la selección española y un número 22, por los millones de empleados españoles.

En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 0,94%. Ha sido un marzo mejor que el de 2025 en el que el desempleo bajó en 13.311 personas en relación con el mes anterior. Pero esta mejoría tiene un componente puramente estacional al comenzar la Semana Santa en marzo, mientras que en 2025 lo hizo en abril. Fin de la explicación a un dato que esconde mil motivos para la preocupación y cero para la demagogia populista de Sánchez.

El departamento de estudios del sindicato USO ha calculado el paro real, eliminado el maquillaje al que somete este Gobierno a las estadísticas oficiales. Y la fotografía varía en nada menos que 1,5 millones de parados.

"El total de personas que no están ocupadas (desempleadas o paradas) al finalizar febrero alcanzó los 3.022.075 que se distribuyen en:

"Parados registrados": 2.419.712

Con disposición limitada: 410.270

Otros no ocupados: 192.093", señalan los técnicos de USO.

La calidad del empleo

Esos "parados registrados" son los únicos a los que se refiere Sánchez. Pero la realidad es radicalmente distinta: "Si sumásemos a este dato los afectados por ERTE que en el mes de marzo alcanzaron los 10.239, los fijos discontinuos inactivos que se situaron al finalizar febrero en más de 860.000, el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría próxima a los 3,9 millones de parados reales (3.892.314)", señala USO tomando los datos puramente oficiales.

"¿Qué tipo de ocupación tienen las 1.247.268 personas inscritas como demandantes de empleo ocupadas que están registradas en el SEPE buscando un empleo en marzo? ¿Es este un indicador de la calidad del empleo que tenemos o se está creando?", se preguntan los técnicos del sindicato.

"El desempleo masculino se sitúa en 961.140 al descender en 8.093 personas (-0,83%) y el femenino en 1.458.572 disminuye en 14.841 (-1,01%) en relación con el mes de febrero. Si lo comparamos con marzo de 2025, el paro masculino baja en 65.220 (-6,35%) y el femenino cae en 95.206 (-6,13%)", explica el sindicato.

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años sólo "desciende en el mes de marzo en 431 personas (-0,23%) respecto al mes anterior". Y el número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.311.070 de los que "576.532 son contratos de trabajo de carácter indefinido, representan el 43,97% de todos los contratos.

En magnitudes acumuladas, se han realizado 1.554.828 contratos por tiempo indefinido hasta marzo de 2026. ¿Dónde están los más de 1,5 millones de trabajadores contratados? ¿Por qué esto no se refleja en una bajada significativa del paro? ¿Se están rescindiendo tantos contratos como los que se realizan? Esto se llama rotación en el empleo" y no creación neta, señalan desde el sindicato.

Los fijos discontinuos

"Con más de medio millón de contratos indefinidos realizados el paro solo baja en 22.934 personas. ¿Dónde están las personas objeto de estos contratos? ¿Cuánto duran? ¿Son los contratos cerilla, contratos indefinidos de corta, cortísima duración? ¿Dónde están los sujetos objeto de los más de 1,5 millones de contratos?", añaden en su informe.

Es más, los contratos indefinidos del mes de marzo se dividen, "en cuanto a la duración de su jornada, en 251.990 a tiempo completo (43,7), 147.205 a tiempo parcial (25,5) y 177.337 fijos discontinuos (31,8)". "Los que más suben son los realizados como fijos discontinuos. Solo un 19,2% del total de contratos realizados han sido indefinidos a tiempo completo.

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a marzo de este ejercicio un total de 716.025, un aumento de 3.040 (0,43 %) que en igual periodo del año 2025. Los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 394.762, registrando un ascenso de 31.074 (8,54 %) en relación con el mismo periodo del año anterior. Los contratos de carácter temporal registrados en el mes de marzo de 2026 han sido 734.538, representando el 56,03% del total. Son 76.599 (11,64%) contratos más que el mismo mes del año anterior", añade USO.

Y es que "se han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito: 32.402 de ellas han sido objeto de más de un contrato indefinido. Son contratos que están implementando el pluriempleo y tiene que ver con el incremento de la contratación a tiempo parcial, o bien, con rescisiones de contratos y realización de una nueva contratación. La rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida que está dejando de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable", concluye USO.