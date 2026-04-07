¿Será la deuda privada una nueva crisis subprime? Las claves de la nueva tormenta financiera

Tema interesante, de primer punto de atención en el día de hoy es el de la crisis de deuda privada que crece en EEUU. No se ha llevado todavía grandes titulares a este lado del Atlántico, aunque es un tema que preocupa y mucho. Es un asunto que no es fácil de entender a la primera, pero que las similitudes con capítulos pasados ya vividos permiten comprender con mayor profundidad el problema que subyace debajo y los verdaderos riesgos a que se contagie en una gran crisis financiera.

Con la crisis subprime a finales de la primera década de los años 2000 y la posterior crisis financiera que secó los mercados de crédito, heredamos un mercado crediticio mucho más profesionalizado y celoso de la calidad de los proyectos para los que prestaba capital. Esto se traduce en una mayor dureza a la hora de conceder créditos.

Así pues, hay una parte de la industria que ha desarrollado alternativas al crédito bancario para desarrollar proyectos y ahí han entrado los gigantes de los fondos de inversión como Blackstone, Morgan Stanley, BlackRock, Cliffwater o Blue Owl. Fondos que lo que han hecho ha sido prestar dinero a compañías que no funcionan en mercados públicos de acciones o de deuda. Así, estos fondos prestan dinero a intereses mayores, pero son mercados muy ilíquidos.

Imaginemos una empresa que quiere montar un centro de datos en Valdecaballeros, por ejemplo, en el lugar donde antaño se quiso construir sin éxito una central nuclear. Acude a los bancos y evidentemente le niegan la financiación, pero encuentra que estos fondos sí le prestan el dinero. Pues acude a ellos. Durante los años a los que se pacta el crédito, los fondos no ofrecen liquidez, sino simplemente los intereses pactados. Solo al final de la vida del crédito se ofrece el principal más los intereses que queden.

Este tipo de inversiones que se ha generalizado mucho al calor de los proyectos de Inteligencia Artificial y las necesidades que esta implica, ha hecho que se popularice y trascienda la banca privada o los family office para los que en un principio estaban destinados estos proyectos. Y el volumen de dinero en circulación en estos fondos alcanza varios billones de euros. Ahora, si estos proyectos financiados quiebran, evidentemente, los inversores verán comprometida su inversión. Y algunos han quebrado y, por tanto, la solicitud de recuperar el dinero ha sido masiva.

¿Qué ecos va a tener esta crisis? ¿Cuánto va a durar?