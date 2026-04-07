Un experto aclara si usar gasolina y diésel premium merece la pena o es "tirar el dinero"

Mientras que los precios de los combustibles no paran de subir, cada vez que acudimos a una gasolinera surge la misma duda: ¿realmente merece la pena pagar más por la gasolina o el diésel premium, o es preferible elegir el combustible normal?

Son muchos los conductores que se preguntan qué diferencia realmente al combustible normal del premium y si merece la pena pagar un extra por él si eso repercute en una mejora para nuestro vehículo. A esta y otras cuestiones da respuesta en un reciente vídeo el experto en motor y director editorial de Carwow, Juan Francisco Calero, quien en el canal de YouTube de la plataforma ha respondido a estas y otras incógnitas.

En primer lugar, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué diferencia hay entre la gasolina normal y la premium, y entre el diésel normal y el premium?

Hay cuatro diferencias principales

De acuerdo con Juan Francisco Calero, "básicamente las premium llevan un aditivado más potente y superior que se basa en cuatro principios básicos que vienen muy bien precisamente a los motores de última generación. En primer lugar, están los detergentes. Si bien todas las gasolinas van a tener unos detergentes, las premium tienen unos de mejor calidad precisamente para intentar eliminar la carbonilla que va haciendo que en los inyectores modernos pueda haber problemas en el largo plazo".

En segundo lugar, están los "modificadores de la fricción, que precisamente lo que buscan es reducir la fricción y, por ende, la temperatura en las partes metálicas que están más cercanas dentro de un motor. Reduciendo la fricción, mejoramos el rendimiento del motor y, por tanto, el consumo".

En tercer lugar, "están los antioxidantes, que son cada vez más importantes porque las gasolinas y los diésel cada vez tienen más biocombustible, y es importante que no haya efectos de oxidación dentro del depósito de combustible si tardamos mucho tiempo en utilizarlo, por la presencia del agua".

En cuarto lugar, "el último aditivo importante sería precisamente un desemulsionante. Este producto lo que hace es que precisamente por la humedad que hay (porque haya podido estar almacenado mucho tiempo tanto en el tanque de la gasolinera como en el depósito de nuestro coche) se formen capas de agua que al entrar en el sistema de alimentación del vehículo pueda acabar dañándolo. El desemulsionante lo que hace es diluir esta agua entre todas las moléculas del carburante, distribuirlas para que no se creen capas y de esa manera los filtros del coche puedan hacer bien su trabajo. Y al diluir la proporción lo que se logra es proteger la mecánica de nuestro vehículo y que el coche queme bien el combustible, ni más ni menos que eso".

¿Merece la pena repostar con combustibles premium?

Sobre esto, lo que explica el experto de Carwow es que "hay muchas teorías al respecto y habría que hacer pruebas, aunque los principios activos están ahí, pero en unas proporciones en las que el resultado si se consigue solamente se conseguiría a largo plazo y para dar una verificación de todo esto no quedaría más remedio que hacer test y pruebas en el mundo real durante muchos kilómetros. En el laboratorio están hechas y funcionan, en el mundo real la percepción que tenemos en general en el corto plazo de un depósito tras otro es que la diferencia es prácticamente irrisoria o inexistente. Lo que no quita que no sea una mala idea el ir intercalando gasolina normal y gasolina premium al coche".

Por último, el director editorial de Carwow responde a qué pasa si mezclamos gasolina premium con gasolina normal en nuestro coche, es decir, qué pasa si mezclamos gasolina de 98 octanos con gasolina de 95 octanos. Tal y como explica el experto en motor: "lo que ocurrirá es que tendremos una estupenda gasolina de octano 96,5, si es que hemos echado mitad y mitad. Y como todos nuestros coches tienen sensores de encendido para evitar la detonación, nuestro vehículo se adapta al octanaje de la gasolina. Así que, al mezclar gasolina premium con gasolina normal, o gasolina de 98 con 95, no provocará absolutamente nada en nuestro coche porque se va a adaptar".

"Eso sí, si tienes un coche de 95 y le metes 98 lo que estarás haciendo es tirar el dinero, ya que como tu vehículo tiene la capacidad de adelantar el encendido más porque sólo llega a 95, lo que vas a hacer es tener un combustible más caro al que no le estás sacando un rendimiento extra", sentencia Juan Francisco Calero.