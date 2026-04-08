Alquiler Seguro recurrirá la multa que le ha puesto Bustinduy de 3,6 millones de euros

Fuentes consultadas por Libertad Digital confirman que Alquiler Seguro tiene previsto recurrir la sanción de 3,6 millones de euros ratificada este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) ha rechazado el recurso de alzada de la compañía, y ha agotado la vía administrativa. Desde Consumo, mantienen que la empresa ha vulnerado los derechos de los consumidores en base a un supuesto abuso de posición dominante en el mercado.

La resolución acusa a Alquiler Seguro de cometer una infracción grave y seis infracciones muy graves. Entre las prácticas ilícitas denunciadas, destaca el cobro a los inquilinos de gastos de gestión y formalización de contratos, una práctica prohibida expresamente por la Ley de Vivienda. Asimismo, se sanciona la obligación de contratar seguros de hogar en beneficio del arrendador y la imposición de cargos injustificados por reclamaciones de deuda o procesos judiciales sin condena en costas.

Desde Alquiler Seguro todavía no se han pronunciado, aunque fuentes cercanas aseguran que recurrirán la multa y recuerdan que han ganado cuatro de los cinco juicios a los que han sido sometidos por motivos similares.

El Ministerio también ha impugnado cláusulas que permitían incluir a los arrendatarios en ficheros de morosos, incluso ante deudas no exigibles, y la eliminación del derecho de desistimiento en contratos de servicios secundarios.

La cuantía de la multa se desglosa en importes contundentes: las dos infracciones principales rozan el millón de euros cada una, sumándose otros tres cargos de 500.000 euros. Más allá del impacto económico, la sanción impone dos medidas accesorias obligatorias: rectificación inmediata: la inmobiliaria deberá eliminar todas las cláusulas declaradas abusivas de sus contratos. Publicidad de la infracción: Alquiler Seguro queda obligada a hacer pública la resolución y la naturaleza de sus faltas.

Este expediente, iniciado en marzo de 2025 tras las denuncias de Facua, la OCU y el Sindicato de Inquilinas, marca un precedente en la vigilancia del mercado del alquiler. Mientras tanto, Consumo mantiene abiertas otras investigaciones similares contra diversos actores del sector.