Las carreteras españolas se han cobrado la vida de 30 personas durante esta Semana Santa, lo que supone un incremento de tres víctimas mortales respecto al año anterior. El balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) llega en un momento de máxima tensión por la obligatoriedad de la baliza V16, un dispositivo cuya eficacia técnica está bajo sospecha con un aumento del 3,2% en los desplazamientos, alcanzando los 17,3 millones de movimientos de largo recorrido.

El fracaso en las carreteras convencionales

El predominio de la tragedia en las vías secundarias es absoluto: el 90% de los fallecidos se registraron en carreteras convencionales. A pesar de la imposición del dispositivo luminoso conectado que sustituye a los triángulos, la siniestralidad no da tregua en los tramos donde la visibilidad es crítica. Expertos como Juan Francisco Calero ya advirtieron de las "tremendas carencias técnicas" de la baliza en curvas y cambios de rasante, señalando que es "peor que los triángulos" para avisar con anticipación.

El balance oficial confirma que el domingo 29 de marzo fue la jornada más negra con 6 fallecidos. Por regiones, Galicia lidera el aumento de la mortalidad con cinco víctimas más, mientras que Cataluña y Canarias logran los mayores descensos con cinco y tres fallecidos menos, respectivamente.

Repunte crítico de los atropellos

Uno de los datos más alarmantes del informe es el incremento de los muertos por atropellos, que crecen en cinco personas respecto a la Semana Santa de 2025. Este repunte cuestiona directamente el argumento principal de Pere Navarro para imponer la baliza V16: evitar que el conductor baje del vehículo para colocar los triángulos. En total, 9 vulnerables perdieron la vida, de los cuales 5 eran peatones.

La falta de seguridad se extiende también al uso de elementos básicos. De los 17 fallecidos en turismos de los que se tiene constancia, 2 no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Los grupos de edad más castigados han sido los de 35 a 44 años y de 25 a 34 años, que suman 11 de las víctimas totales de este periodo vacacional.

Un dispositivo bajo sospecha técnica y legal

La sombra del negocio y la improvisación jurídica planea sobre la DGT. Mientras se tramitan las primeras multas de 80 euros por no portar la señal reglamentaria, la Comisión Europea ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que la normativa carece de efecto jurídico contra los particulares por no haber sido notificada correctamente a Bruselas. Esta "chapuza jurídica" se suma a las denuncias sobre el beneficio económico de empresas como Netun Solutions, propiedad de Los Jorges, que ha recibido hasta 2,25 millones de euros en avales del ICO.

La situación de la V16 es de caos total: fabricantes que pierden la homologación de sus modelos y conductores que temen el rastreo por el GPS incorporado. Pese a que en lo que va de año han fallecido 209 personas en las carreteras —59 menos que en el mismo periodo de 2025—, el repunte de esta Semana Santa pone en entredicho una política vial centrada más en la conectividad obligatoria que en la visibilidad real del conductor accidentado.