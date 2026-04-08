La media de los carburantes este 8 de abril es de 1,801 euros por litro. Aunque los precios aún muestran ligeras subidas o estabilidad en los surtidores, el desplome reciente del petróleo tras el alto el fuego temporal en Irán apunta a que podrían moderarse pronto.
Teniendo en cuenta los precios frente a los de ayer, se observa que la gasolina sin plomo 95 sube ligeramente, pasando de 1,574 a 1,575 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 se mantiene estable en 1,725 euros.
Por su parte, el gasóleo A registra una subida, de 1,890 a 1,906 euros por litro, y el gasóleo A+ también aumenta, pasando de 1,982 a 1,998 euros, por lo que en conjunto se aprecia una tendencia general al alza, especialmente en los carburantes diésel.
Diferencias de precios
Para sin plomo 95, el precio más bajo se encuentra en Sevilla con 1,564 euros, mientras que el más alto está en Barcelona con 1,606 euros. En sin plomo 98, el precio más bajo corresponde a Murcia con 1,698 euros y el más alto a Toledo con 1,756 euros.
En cuanto al gasóleo A, el precio más bajo se da en Madrid y Toledo con 1,962 euros, y el más alto en Vizcaya con 2,004 euros. Para el gasóleo A+, el precio más bajo está en Vizcaya con 1,986 euros y el más alto en Valencia con 2,061 euros.
Precio por provincias
Madrid
- sin plomo 95: 1,584 euros
- sin plomo 98: 1,728 euros
- gasóleo A: 1,962 euros
- gasóleo A+: 2,003 euros
Barcelona
- sin plomo 95: 1,606 euros
- sin plomo 98: 1,743 euros
- gasóleo A: 1,972 euros
- gasóleo A+: 2,027 euros
Valencia
- sin plomo 95: 1,588 euros
- sin plomo 98: 1,745 euros
- gasóleo A: 1,983 euros
- gasóleo A+: 2,061 euros
Sevilla
- sin plomo 95: 1,564 euros
- sin plomo 98: 1,723 euros
- gasóleo A: 1,973 euros
- gasóleo A+: 2,051 euros
Zaragoza
- sin plomo 95: 1,582 euros
- sin plomo 98: 1,717 euros
- gasóleo A: 1,992 euros
- gasóleo A+: 2,019 euros
Toledo
- sin plomo 95: 1,589 euros
- sin plomo 98: 1,756 euros
- gasóleo A: 1,962 euros
- gasóleo A+: 1,987 euros
Murcia
- sin plomo 95: 1,569 euros
- sin plomo 98: 1,698 euros
- gasóleo A: 1,987 euros
- gasóleo A+: 2,033 euros
Vizcaya
- sin plomo 95: 1,598 euros
- sin plomo 98: 1,737 euros
- gasóleo A: 2,004 euros
- gasóleo A+: 1,986 euros
Guadalajara
- sin plomo 95: 1,585 euros
- sin plomo 98: 1,746 euros
- gasóleo A: 1,996 euros
- gasóleo A+: 2,011 euros
La Coruña
- sin plomo 95: 1,567 euros
- sin plomo 98: 1,707 euros
- gasóleo A: 1,971 euros
- gasóleo A+: 2,022 euros
Los precios se podrían alterar a lo largo de la jornada.