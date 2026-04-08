La media de los carburantes este 8 de abril es de 1,801 euros por litro. Aunque los precios aún muestran ligeras subidas o estabilidad en los surtidores, el desplome reciente del petróleo tras el alto el fuego temporal en Irán apunta a que podrían moderarse pronto.

Teniendo en cuenta los precios frente a los de ayer, se observa que la gasolina sin plomo 95 sube ligeramente, pasando de 1,574 a 1,575 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 se mantiene estable en 1,725 euros.

Por su parte, el gasóleo A registra una subida, de 1,890 a 1,906 euros por litro, y el gasóleo A+ también aumenta, pasando de 1,982 a 1,998 euros, por lo que en conjunto se aprecia una tendencia general al alza, especialmente en los carburantes diésel.

Diferencias de precios

Para sin plomo 95, el precio más bajo se encuentra en Sevilla con 1,564 euros, mientras que el más alto está en Barcelona con 1,606 euros. En sin plomo 98, el precio más bajo corresponde a Murcia con 1,698 euros y el más alto a Toledo con 1,756 euros.

En cuanto al gasóleo A, el precio más bajo se da en Madrid y Toledo con 1,962 euros, y el más alto en Vizcaya con 2,004 euros. Para el gasóleo A+, el precio más bajo está en Vizcaya con 1,986 euros y el más alto en Valencia con 2,061 euros.

Precio por provincias

Madrid

sin plomo 95: 1,584 euros

sin plomo 98: 1,728 euros

gasóleo A: 1,962 euros

gasóleo A+: 2,003 euros

Barcelona

sin plomo 95: 1,606 euros

sin plomo 98: 1,743 euros

gasóleo A: 1,972 euros

gasóleo A+: 2,027 euros

Valencia

sin plomo 95: 1,588 euros

sin plomo 98: 1,745 euros

gasóleo A: 1,983 euros

gasóleo A+: 2,061 euros

Sevilla

sin plomo 95: 1,564 euros

sin plomo 98: 1,723 euros

gasóleo A: 1,973 euros

gasóleo A+: 2,051 euros

Zaragoza

sin plomo 95: 1,582 euros

sin plomo 98: 1,717 euros

gasóleo A: 1,992 euros

gasóleo A+: 2,019 euros

Toledo

sin plomo 95: 1,589 euros

sin plomo 98: 1,756 euros

gasóleo A: 1,962 euros

gasóleo A+: 1,987 euros

Murcia

sin plomo 95: 1,569 euros

sin plomo 98: 1,698 euros

gasóleo A: 1,987 euros

gasóleo A+: 2,033 euros

Vizcaya

sin plomo 95: 1,598 euros

sin plomo 98: 1,737 euros

gasóleo A: 2,004 euros

gasóleo A+: 1,986 euros

Guadalajara

sin plomo 95: 1,585 euros

sin plomo 98: 1,746 euros

gasóleo A: 1,996 euros

gasóleo A+: 2,011 euros

La Coruña

sin plomo 95: 1,567 euros

sin plomo 98: 1,707 euros

gasóleo A: 1,971 euros

gasóleo A+: 2,022 euros

Los precios se podrían alterar a lo largo de la jornada.