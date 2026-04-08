El bulo de Julen Bollain en La Sexta con los grandes tenedores de vivienda:

Este sábado volvimos a asistir a una nueva entrega del programa La Sexta Xplica, presentado en esta ocasión por Verónica Sanz en lugar de José Yelamo. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el debate se centró en el tema de la vivienda en España, una de las cuestiones que más preocupan a los españoles.

Durante una de las intervenciones, el economista y exdiputado por Podemos Julen Bollain afirmó que "el mercado privado [de vivienda] es una trituradora". Según Bollain, "hay 13 entidades que tienen 100.000 viviendas en alquiler y 27.000 personas físicas con más de 10 viviendas cada una, y las 10 personas que más tienen en España suman entre sí un millón de viviendas".

En el siguiente tuit publicado por la cuenta oficial del programa podemos verlo:

Julen Bollain critica que "el mercado privado es una trituradora": "Las 10 personas con más viviendas de España suman un millón de casas" https://t.co/XYBrfYxWWM — laSexta Xplica (@laSextaXplica) April 6, 2026

Según la visión de Bollain, el mercado de la vivienda es una trituradora porque, entre otras razones, hay 13 entidades que tienen 100.000 viviendas en alquiler. Sin embargo, estos datos han sido difundidos por el Gobierno sin que se haya facilitado una lista con las 13 entidades en cuestión y el número de viviendas en alquiler que corresponde a cada una.

De los datos que sí disponemos que están desagregados corresponden a los más recientes recopilados por Civio, que en el año 2024 mostró una lista con los cinco mayores caseros privados y con los cinco mayores caseros públicos. Según la organización, estos son los cinco megatenedores privados con más viviendas alquiladas:

Mientras que estos serían los cinco megatenedores públicos con más viviendas alquiladas:

Como se puede ver en las tablas, las cinco mayores entidades privadas acumulan 61.486 viviendas en alquiler, mientras que las cinco entidades públicas con más vivienda en alquiler suman un total de 65.439 viviendas, para un total en conjunto de 126.925 viviendas entre las 10 organizaciones. Es decir, más de la mitad de las viviendas en alquiler gestionadas por los diez mayores megatenedores corresponden a entidades públicas.

La parte que se le olvida a Bollain

Así pues, carece de sentido crear una narrativa según la cual el mercado de la vivienda es una especie de selva donde se da rienda suelta al capital privado sin ningún tipo de restricción, cuando, además, si hay un mercado que está hiperregulado en España es precisamente el de la vivienda. En nuestro país existe una Ley de Vivienda que establece controles de precios y, además, son los propios organismos públicos los que más barreras ponen a la construcción de nueva vivienda.

Por tanto, asistimos nuevamente a un intento de Julen Bollain por manipular a la audiencia con el tema de la vivienda, tratando de presentar sus desastrosas ideas como si fueran la solución al problema del alquiler, cuando son justamente sus ideas intervencionistas las que han provocado la situación actual.