Alivio masivo en los mercados financieros globales. La distensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán ha provocado un giro radical en las expectativas económicas este miércoles. Tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas capitaneado por la administración de Donald Trump, la presión asfixiante sobre las materias primas ha cedido, permitiendo que el petróleo regrese a niveles de dos dígitos y desatando una oleada de compras en las principales plazas asiáticas.

El petróleo abandona la zona de peligro

La noticia del acuerdo, mediado por Pakistán, ha tenido un efecto inmediato y demoledor sobre la cotización del crudo. El Texas (WTI), referente en EE. UU., se ha desplomado un 14,19%, situándose en los 96,92 dólares. Por su parte, el Brent europeo ha seguido la misma senda con una caída del 13,3%, cotizando en el entorno de los 94,74 dólares.

Este retroceso responde directamente al compromiso de Teherán de garantizar el "paso seguro" por el Estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el suministro mundial, alejando —al menos temporalmente— el fantasma de una crisis energética de consecuencias imprevisibles.

Euforia en el parqué: el sector tecnológico se dispara

La relajación de la prima de riesgo bélica ha servido de catalizador para los índices asiáticos, que han abierto la sesión con avances espectaculares:

Tokio: El índice Nikkei ha subido con una fuerza superior al 4% . El optimismo se ha cebado especialmente con los gigantes tecnológicos y de semiconductores, con Advantest disparándose un 8,3% y Tokyo Electron sumando un 7,8% . Los exportadores de automoción, como Toyota (+3,1%), también celebran la tregua.

Seúl: La euforia ha sido de tal calibre en el Kospi (con subidas superiores al 5% ) que las autoridades coreanas se han visto obligadas a activar el 'sidecar', el mecanismo de suspensión temporal de compras para evitar un desbordamiento del sistema. Samsung Electronics (+7%) y SK Hynix (+9%) lideran el rally.

China y Hong Kong: El Hang Seng hongkonés avanza un robusto 2,51%, mientras que los parqués de Shanghái y Shenzhen se mantienen en verde, consolidando el optimismo regional.

La diplomacia de Trump surte efecto

El giro de los acontecimientos se produce después de que Donald Trump confirmara la suspensión de los ataques previstos contra infraestructuras iraníes. Esta pausa de quince días abre una ventana de oportunidad para la negociación política, un respiro que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha validado confirmando la reapertura de las rutas marítimas clave.

Aunque la cautela sigue siendo necesaria ante la brevedad del plazo, los inversores han votado hoy con el bolsillo: la estabilidad, aunque sea temporal, es el mejor bálsamo para una economía mundial que temía un nuevo shock inflacionista derivado de la energía.