La hipocresía de Yolanda Díaz con sus inspectores: sin desconexión laboral y con guardias 24 horas

En pleno debate sobre la reordenación del tiempo de trabajo - una de las batallas que la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz sigue dando a pesar de fracasar la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media-, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social han querido mostrar su hartazgo por sus largas jornadas de trabajo. Por eso han enviado esta semana dos cartas (una a Díaz y otra a la Secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo) en la que les reprochan que existe una "contradicción objetiva" entre la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales pactada en la Función Pública para que entre en vigor este mes de abril con el sistema actual de guardias que mantienen los inspectores del Trabajo y de Seguridad Social.

En la carta, firmada por Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta de este sindicato, denuncia que los inspectores deben estar disponibles para posibles guardias 24 horas los siete días de la semana lo que en la práctica hace que "permanezcan sometidos a un régimen de disponibilidad permanente durante semanas completas, afectando de forma directa y continuada a su descanso efectivo, a su vida personal y familiar y a su derecho a la desconexión", reza la misiva. El tema del derecho a la desconexión digital es muy pertinente, pues Yolanda Díaz decidió incluirlo en la reforma del registro horario que tanto le está costando sacar adelante, asegurando que "ningún trabajador tendrá que responder a un mail o a una llamada fuera de la jornada", por lo que la reclamación de los inspectores toca de lleno en otro de los empeños de la Ministra de Trabajo que parece no querer aplicar sus remedios laborales a su propia plantilla.

La cual en las cartas también recuerdan que no reciben "una compensación adecuada que refleje la verdadera dimensión de esta carga" -la de la disponibilidad absoluta-. En este sentido, también denuncian la diferencia de trato respecto al Sistema de Inspección en Cataluña donde sí que hay distinción entre la cuantía que reciben por una guardia entre semana (485 euros) y la que realizan en festivos (con un incremento de un 20%). "Una desigualdad de trato difícilmente justificable", redactan para dejar en evidencia que sí que "hay margen organizativo y presupuestario para abordar esta cuestión".

El sindicato recuerda que la actividad de los inspectores exige un "elevado nivel de responsabilidad, respuesta inmediata y disponibilidad ante situaciones que afectan a derechos fundamentales, a la seguridad y salud laboral" y que precisamente por eso, el régimen de guardias actual no puede "descansar sobre un modelo que compromete la salud laboral, la conciliación y la sostenibilidad profesional de quienes lo prestan".

Su denuncia evidencia que Yolanda Díaz, que hasta hace bien poco buscaba inspectores de Trabajo, no predica con el ejemplo de dotar de más derechos laborales a sus propios trabajadores. Los cuales no tienen reparos en denunciar la situación en la que deben trabajar cada día, con más competencias gracias a las ocurrencias de Díaz.