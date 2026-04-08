La herencia de Montero: no deflactar el IRPF cuesta hasta 352 euros a las rentas medias

La campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 arranca este miércoles, y en ella, los contribuyentes españoles volverán a sufrir el impuesto en la sombra del Gobierno.

Y es que, desde que se desatara la tormenta inflacionista en el año 2021, la ya exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF, lo que le ha generado suculentos ingresos al fisco por la puerta de atrás.

Récord recaudatorio

En concreto, la semana pasada conocimos que, a cierre del año 2025, la Agencia Tributaria (AEAT) se embolsó un total de 325.356 millones de euros, lo que supone un 10,4% más y 30.622 millones extra respecto al 2024.

Dentro de esa cuantía nunca vista, el IRPF volvió a coronarse como el impuesto estrella de Hacienda. Su recaudación subió el pasado año un 10,1% hasta alcanzar los 142.466 millones de euros, lo que supone casi la mitad del total de la recaudación de la AEAT y 13.058 millones más que un año antes.

Según Hacienda, "la subida en el IRPF viene derivada del mayor dinamismo laboral". Con estas palabras, la AEAT obvia los beneficios de la no deflactación de la tarifa en los ingresos estatales.

Cabe recordar que deflactar la tarifa del IRPF consiste en tener en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos impidiendo que un contribuyente pague más a Hacienda cuando su poder adquisitivo no ha aumentado. Este mecanismo es conocido como "progresividad en frío". Al ignorar este efecto, Hacienda lleva a cabo una subida de impuestos silenciosa (sin pasar por el Congreso). Teniendo en cuenta que el IPC desde febrero de 2021 hasta febrero de 2026 se ha disparado casi un 24%, los elevados beneficios para el Ejecutivo de Pedro Sánchez son evidentes.

El ‘palo’ de Hacienda por la puerta de atrás

Ayer martes, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) volvió a denunciar el golpe al contribuyente "la no deflactación de la tarifa del IRPF, a nivel estatal, y de la falta de actualización de los mínimos personales y familiares y otros parámetros en un entorno inflacionista".

Según los ejemplos elaborados por estos economistas, un contribuyente con una renta de 25.000 euros puede llegar a pagar entre 250 y 263 euros más a Hacienda (dependiendo en la comunidad autónoma en la que viva), como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026. El cálculo parte de una subida acumulada aproximada del 18,10% del IPC.

En el caso de rentas medias de 30.000 euros al año, el palo va desde los 337 euros hasta los 352 euros. Para rentas de 40.000 euros, la factura de la no deflactación está entre los 522 y los 528 euros.

Para las rentas altas, los ciudadanos con ingresos de 70.000 euros estarían sufriendo una estocada que va desde los 750 euros a los 769. Un contribuyente con una renta de 400.000 euros se enfrentaría a un golpe de más de 2.100 euros.