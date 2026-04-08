Nuevos audios del apagón dan la puntilla a Corredor y Aagesen: "Vamos a ver un cero gordo"

Casi un año después del apagón que dejó sin luz más de diez horas a la península, y por el que aún nadie ha asumido responsabilidades, siguen aflorando audios entre operadores de las semanas y meses previos al 28 de abril y de minutos antes del cero eléctrico en el que quedan desmentidas algunas de las afirmaciones que vienen haciendo el Ministerio de Transición Ecológica y la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Mientras Corredor y Sara Aagesen siguen hablando del apagón como algo imprevisible, los nuevos audios a los que ha tenido acceso LD y que han aportado las eléctricas a la Comisión de Investigación del Senado prueban que los propios técnicos de Red Eléctrica detectaban problemas "bestias" desde enero. Los técnicos también se quejan de la poca energía "gorda" (en alusión a la energía firme) programada para el día del apagón e incluso auguran problemas si se produce el cierre nuclear.

En una conversación del 31 de enero de 2025, es decir, tres meses antes del apagón, un técnico del Centro de Control de Endesa de Barcelona y uno de Red Eléctrica comentan una bajada muy "gorda" de tensión que había alarmado en la central nuclear de Ascó: "En Ascó han estado a punto de que les saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos nos quedamos a cero".

"Alguien ha soltado fotovoltaica y han soltado una barbaridad, y entonces ha habido un exceso de exportación", dicen desde Red Eléctrica. "Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica, la eólica lleva inercia, pero la solar llega alguien y le da un botón y si no te lo escalan un poco, te la lían, y es lo que pasa", dice el técnico desde la central para explicar la situación.

"Esto, ya te digo, esto habrá reuniones, porque hoy ha sido muy gordo. Lo habéis visto todos los distribuidores, como es normal. Pues esto se harán un informe o algo", augura el técnico de Red Eléctrica en una frase que evidencia que lejos de lo que afirma el operador los problemas venían de lejos y el porqué era conocido. "Muchas veces que pasan cosas así, hoy ha sido muy exagerado, eh. Pero otras veces que podéis ver cosas, es por cosas así", dice.

Más cerca de la fecha clave, el 7 de abril, otra llamada esta vez entre un operador de Sevilla y el control de Red Eléctrica constata de nuevo que la situación era sabida. "Tenemos un problemón con las tensiones, tenemos un problemón brutal, está todo super bajo. Tenéis que ayudarnos", dice el operador a Red Eléctrica. Este fragmento de la conversación, alusivo a la poca potencia firme (hidroeléctrica, ciclos combinados o nuclear) es revelador:

CC EDRD Sevilla: ¿Y cuál es el problema?, ¿que hay poca demanda o mucha generación?, ¿cuál es el problema?

CC REE: A ver... los intercambios y poca generación que le da inercia al sistema.

"Nos la damos seguro, casi"

El mismo día, también en Sevilla, un operador y un técnico de Red Eléctrica vuelven a hablar de la poca inercia en el sistema y aluden expresamente al desmantelamiento nuclear:

CC EDRD Sevilla: Claro, es que a lo mejor hay problemas en otros países y están oscilando por eso, ¿no? No tengo ni idea.

CC REE: Sí, sí, sí, es eso, es eso, y la inercia del sistema

CC EDRD Sevilla: Bueno, pues nada, yo creo que esto es con lo que vamos a tener que vivir los próximos años, ¿sabes? Y como desmantelen las nucleares, yo creo que ya va a ser … el punto de inflexión, ¿sabes?

CC REE: No, no puedes soportar esto, porque … en algún momento igual nos la damos seguro casi.

Mientras, otra conversación del mismo 28 de abril, hora y media antes de que el sistema colapsara, revela cómo se temía ya la posibilidad de un apagón y los técnicos mencionaban la poca programación de energía firme al hablar de la situación en el suroeste de España:

CC REE: Si es que es el problema … Y el problema es que como cada vez hay más … y aquí en el sur tenemos hoy Arcos y Almaraz, y ya está, que son los únicos dos grupos que podrían absorber un poco este desajuste, pero necesitaríamos, habría que tener más grupos metidos … pero como no entran. CC EDRD Sevilla: Claro, tenéis Almaraz y ¿cuál más es el que hay aquí? CC REE: Y Arcos. CC EDRD Sevilla: Y Arcos, que están dentro ahora, ¿no? CC REE: Están acoplados, sí, sí. Y habría que tener más generación, "gorda", vamos "gorda", térmica, que son los que regulan. CC EDRD Sevilla: Sí, que sea estable. CC REE: Exacto, que son los que estabilizan, pero como el problema es que la solar copa todo el resto, pues no entran. Entonces el sol, pues está muy bien, para el verano y para la playa, pero para esto, por mucho que digan … pues estos bandazos, pues llegará un momento que … CC EDRD Sevilla: Nos cargaremos algo y todo. CC REE: Esperemos que no ….

"Ayer estaba hablando con un compañero que… nosotros, creo que vamos a ver un cero "gordo", creo yo", dice el técnico sevillano, a lo que el operador responde insistiendo en las entradas y salidas cada cuarto de hora de plantas fotovoltaicas. "Es que aquí entran 600 (MW) de golpe, pero no es decir … 600 MW van poquito a poco, no, no, no, hace 0 ... hace 5 segundos no había y ahora hay 600 MW, absorbe eso … y a la hora de parar, pues exactamente lo mismo", se lamenta, "Aun así, te coge el toro siempre", insiste, en alusión a las dificultades de gestionar una red con una intensa penetración renovable.

"Es la solar, ahora es la solar, solamente la solar, la entrada y salida de eso, es lo único", insiste el técnico. "Bueno pues nada, pues vamos a ver si se comporta la mañana", contestan desde Sevilla. "Eso, que se vaya el sol, eso", bromea.