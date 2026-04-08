Los buques empiezan a cruzar el estrecho de Ormuz tras el acuerdo entre Irán y EEUU

El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán parece estar alcanzando un punto en el que empieza a verse la luz al final del túnel, tras el alto el fuego pactado entre el país dirigido por Donald Trump y el régimen iraní, que además se ha saldado con el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, tal y como hemos contado en Libertad Digital.

Tan solo unas horas después de anunciarse la reapertura del estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent ha caído un 16,2%, pasando de 109 dólares a los 91,5 dólares actuales (en el momento en que se publica este artículo).

Se espera que esta reducción en el precio del petróleo se traslade a los precios de los combustibles, aunque de forma lenta y progresiva, a la espera de los próximos acontecimientos en el conflicto con Irán y de cómo evolucione el tráfico de buques petroleros por el citado estrecho, donde ya comienza a producirse cierto movimiento, tal como se puede ver en el siguiente post de la cuenta especializada MarineTraffic:

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

Esto es lo que dice la web especializada en tráfico marítimo en su post:

"Los movimientos de buques se reanudan en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego. Se observan señales tempranas de actividad de buques en el estrecho de Ormuz tras el anuncio de un alto el fuego, que incluye la reapertura temporal de esta vía marítima estratégica para permitir las negociaciones. Según datos de MarineTraffic, cientos de buques permanecen en la región, incluidos 426 petroleros, 34 portavehículos de GLP (gas licuado de petróleo) y 19 buques de GNL (gas natural licuado), muchos de los cuales quedaron efectivamente varados durante la interrupción".

Empieza el movimiento, aunque de forma lenta

"Ahora se registran los primeros movimientos. El buque griego de carga a granel NJ Earth cruzó el estrecho a las 08:44 UTC, mientras que el Daytona Beach, con bandera de Liberia, transitó antes a las 06:59 UTC, poco después de zarpar de Bandar Abbás (Irán) a las 05:28 UTC", concluye MarineTraffic en su publicación. En el vídeo podemos ver como esos buques atraviesan el estrecho y como hay cientos de petroleros varados en los alrededores.

De esta forma, se está reanudando el tráfico a través del estrecho de Ormuz, aunque de forma lenta y con mucha cautela. El miedo a un posible ataque hace que la mayor parte de los buques petroleros aún no se atrevan a cruzarlo. No obstante, si la calma se mantiene en los próximos días, es probable que el tráfico vuelva progresivamente a la normalidad.

La importancia de volver a la normalidad

Es de vital importancia para el comercio internacional que el tráfico por el estrecho de Ormuz vuelva a los niveles que tenía antes de la guerra en Irán, ya que por esta zona circula aproximadamente el 20% del petróleo y el 20% del gas natural que se consume en todo el planeta. Este es el principal motivo por el que los precios del combustible se han encarecido tanto en las últimas semanas.

En conclusión, es una gran noticia que el tráfico por el estrecho de Ormuz vuelva a reactivarse, aunque sea de forma tímida, ya que de lo que ocurra en esta vía marítima dependerá que los españoles paguemos más o menos por la gasolina y el diésel.