La Dirección General de Tráfico (DGT) ha registrado en 2025 un total de 6.106.354 denuncias por infracciones, según su Anuario Estadístico General, lo que supone la cifra más alta desde que existen registros. Es la primera vez que se rebasa el umbral de los seis millones de sanciones en un año. Así lo difunden desde el despacho Pyramid Consulting, especializado en el recurso y la gestión de multas de tráfico y transportes.

El volumen de denuncias refleja la intensidad de la actividad sancionadora: una media de 16.730 multas al día, lo que equivale a cerca de 700 por hora, 12 por minuto y una cada 5,2 segundos. Estas cifras no incluyen las sanciones tramitadas en Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas las competencias de tráfico, por lo que el total nacional sería superior.

De hecho, el incremento de las denuncias forma parte de una evolución sostenida durante décadas. Según los registros históricos de la DGT, el número de sanciones ha crecido de forma progresiva desde que en 1961 se superara por primera vez el millón. Los principales hitos se han alcanzado de manera escalonada: dos millones en 1970, tres millones en 1974, cuatro millones en 2008 y cinco millones en 2022, hasta llegar al actual máximo histórico en 2025. Este crecimiento coincide con el aumento del parque automovilístico y de la movilidad en carretera, así como con el desarrollo de sistemas de control más avanzados.

La DGT atribuye este aumento al refuerzo de los mecanismos de vigilancia, especialmente mediante el uso de tecnología automatizada. El despliegue de radares, cámaras y dispositivos de detección de infracciones ha permitido incrementar la capacidad de control y tramitación de sanciones. El modelo actual se basa en una mayor digitalización, lo que facilita gestionar un volumen de denuncias muy superior al de décadas anteriores. Este sistema permite detectar infracciones de forma continua y con menor intervención directa de agentes en carretera.

Ante el elevado número de multas, la consultora Pyramid Consulting, especializada en gestión de sanciones de tráfico, señala que es conveniente revisar cada expediente antes de proceder al pago. Según indica la entidad, pueden existir errores en la tramitación o en los datos recogidos, por lo que los conductores disponen de mecanismos legales para recurrir dentro de los plazos establecidos.

El récord alcanzado en 2025 consolida una tendencia ascendente en el número de denuncias gestionadas por la DGT. Los datos reflejan un escenario de vigilancia intensiva en las carreteras, apoyado en herramientas tecnológicas y en un contexto de movilidad creciente.

Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza el número de denuncias con 1.526.897 multas, seguida de la Comunidad Valenciana, con 939.573, y la Comunidad de Madrid, con 721.465. Castilla y León se sitúa a continuación con 601.184 sanciones. En el ámbito provincial, Madrid lidera la clasificación con 721.465 denuncias, seguida de Valencia (468.121), Cádiz (369.586), Alicante (339.000) y Málaga (282.163). Estos datos reflejan una mayor concentración de sanciones en territorios con alta densidad de tráfico y volumen de desplazamientos.