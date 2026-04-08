Sánchez y Montero subieron 141 veces los impuestos y las cotizaciones, que ya restan 21.144 euros al salario medio

El Estado español ha cruzado una línea simbólica que dice mucho sobre el rumbo fiscal del país: ya se queda con más de la mitad del salario completo de un trabajador medio. El Impuestómetro 2026, elaborado por el Instituto Juan de Mariana, sitúa la carga fiscal total en 21.144 euros anuales, lo que equivale al 53,6% del coste laboral total, estimado en 39.481 euros. Es decir, de cada 100 euros que paga la empresa, el trabajador apenas ve 46,4 euros, mientras que el resto se evapora entre impuestos y cotizaciones.

El cálculo no se limita a IRPF y cotizaciones sociales. El informe incorpora también IVA, impuestos especiales, tributos municipales e incluso la incidencia económica del Impuesto de Sociedades, así como el impacto del déficit público como carga diferida. Solo en este último concepto, cada español soporta 1.112 euros adicionales, reflejo de un desequilibrio estructural que termina trasladándose a los contribuyentes.

141 incrementos

La radiografía fiscal es aún más contundente cuando se analiza la evolución reciente. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, se han aprobado o consolidado 141 subidas de impuestos y cotizaciones sociales. No todas han sido explícitas. De hecho, buena parte del aumento se ha producido por vías silenciosas, como la no deflactación del IRPF o las revisiones catastrales, que elevan la base imponible sin necesidad de modificar los tipos nominales.

Uno de los mecanismos más relevantes es precisamente la no actualización de los tramos del IRPF en un contexto de inflación. El informe contabiliza 46 subidas encubiertas solo por este motivo entre 2019 y 2026. El efecto es claro: trabajadores que no han ganado poder adquisitivo pasan a tributar más, elevando el tipo efectivo sin que medie una subida formal de impuestos.

A este proceso se suman nuevas medidas previstas para 2026 que seguirán empujando al alza la factura fiscal. Entre ellas destacan el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional del 0,8% al 0,9%, la subida de la base máxima de cotización hasta los 5.101 euros mensuales, el endurecimiento de la cuota de solidaridad y la eliminación de deducciones clave para el sector agrario. Todo ello acompañado de una nueva ronda de no deflactación del IRPF en sus seis tramos.

La recaudación, desbocada

El resultado es un sistema fiscal que, lejos de estabilizarse, continúa expandiéndose. La recaudación por impuestos y cotizaciones sociales alcanzó ya los 591.679 millones de euros, equivalentes al 37,1% del PIB, tras haber crecido en más de 220.000 millones en la última década. El aumento no responde únicamente al ciclo económico, sino a un cambio estructural en la política fiscal.

Pese a este incremento de la presión tributaria, España sigue presentando niveles de renta inferiores a la media europea. Esto implica que el esfuerzo fiscal exigido a los ciudadanos es especialmente elevado en términos relativos. El contribuyente español paga cada vez más en impuestos, pero no necesariamente vive mejor ni converge en ingresos con sus homólogos europeos.

El Impuestómetro introduce además una perspectiva de largo plazo que refuerza el diagnóstico: a lo largo de su vida laboral, un contribuyente medio abonará cerca de medio millón de euros en impuestos. Esta cifra ilustra la dimensión real del peso del Estado sobre la economía personal y familiar.

En definitiva, el trabajo del Instituto Juan de Mariana dibuja un escenario de escalada sostenida de la presión fiscal, caracterizado por más figuras tributarias, más cotizaciones y una recaudación creciente obtenida en gran medida por vías poco transparentes. Un modelo en el que el Estado gana peso de forma constante mientras el margen económico del ciudadano se reduce progresivamente.