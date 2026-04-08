Polémica entre los autónomos y el Gobierno. Según denuncian las asociaciones de trabajadores autónomos, la Seguridad Social va a aplicar una subida de la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores que afectará a 1,2 millones de personas. De este modo, la base mínima se incrementa hasta los 1.424,4 euros mensuales, frente a los 1.000 euros fijados en 2025, lo que supone un incremento del 42%.

Los autónomos estallan

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha anunciado este miércoles que ya ha iniciado contactos con distintos grupos parlamentarios para intentar frenar el incremento de la base mínima de cotización de los autónomos societarios y familiares colaboradores, que sube un 42% en 2026. La medida, según denuncia, supondrá un aumento relevante de las cuotas para este colectivo.

En un mensaje publicado en redes sociales, Amor ha criticado que el Gobierno haya decidido prorrogar las cuotas de 2025 para la mayoría de autónomos, pero no para los societarios ni los familiares colaboradores. "El Gobierno ha vuelto a mentir a los autónomos; no ha congelado las cuotas de 2025 a todos los autónomos para este año 2026", asevera en el comunicado, donde subraya que "un tercio de los autónomos verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026 en 135 euros más al mes". De este modo, Amor denuncia que el Gobierno "no descansa en su intento de dar 'sablazos' a los autónomos".

El Gobierno ha vuelto a mentir a los autónomos no ha congelado las cuotas de 2025 a todos los autónomos para este año 2026..Un tercio de los autónomos verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026 135€ más al mes

No descansa en su intento de dar "sablazos"a los autónomos….

Sube… — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) April 8, 2026

Al respecto, Amor incide en que el Gobierno "sube un 42% la base de cotización —de 1.000 euros a 1.424 euros— desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1.000 euros al mes". De esta forma, el presidente de ATA no duda en señalar que esta decisión "es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos".

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostienen que la subida responde a lo establecido en la reforma del sistema de cotización por ingresos reales aprobada en 2022. Según fuentes del departamento, la medida es "congruente con la evolución del sistema". Sin embargo, desde ATA denuncian que en el Real Decreto-ley 13/2022 se fijaba una transitoriedad por la cual "en 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en Presupuestos, que nunca los hubo, y en 2026 tampoco". Por ello, dado que se ha aprobado este incremento de cuotas sin Presupuestos, Amor denuncia que "los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos".

Con todo, el presidente de ATA asegura que con esta medida "se rompe la transitoriedad de esa Disposición 7". Precisamente, según Amor "ahora se aplicaría la base mínima del Grupo 7 del Régimen General, estableciendo una desigualdad y rompiendo el principio de equidad y proporcionalidad del Sistema de Seguridad Social". Asimismo, incide en que "incomprensiblemente se prorrogan las cuotas de 2025 para 2026 a todos los autónomos menos a los societarios y a los colaboradores aplicando esta Disposición Transitoria y generando esta desigualdad entre los autónomos dependiendo de su carácter fiscal".

Por ello, defiende que "no vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios Grupos Parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026". De hecho, el presidente de ATA asegura que "el Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos".

Por su parte, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha señalado a Europa Press que esta situación ya había sido advertida a la Seguridad Social. A su juicio, existe una vía para corregirla mediante un Real Decreto-ley que prorrogue la base de cotización de estos colectivos. Abad ha indicado que, si se ha aplicado una congelación de cuotas para el resto de autónomos, podría adoptarse una solución similar en este caso. También ha apuntado que durante la convalidación del decreto de subida de las pensiones no se introdujeron medidas para resolver esta cuestión.

¿Nuevo sablazo a los autónomos?

La base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores aumentará más de un 42% en 2026, hasta situarse en 1.424,4 euros mensuales, frente a los 1.000 euros fijados en 2025. Esta decisión implicará un incremento de las cuotas a la Seguridad Social para estos colectivos. No obstante, los autónomos todavía no van a tener que abonar las cuantías exigidas. En una nota de prensa difundida por ATA, se explica que "ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supone 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos".

En este sentido, fuentes de la Seguridad Social consultadas por Libertad Digital indican que "no ha habido una subida de cuotas". Así, explican que "la reforma del sistema de cotización del RETA de 2022 (...) estableció que la base de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos no podrá ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026".

Por tanto, el proceso de regularización se llevará a cabo entre finales de 2027 y principios de 2028. Aunque durante 2026 se permite de forma provisional mantener una base mínima de 1.000 euros y seguir pagando la misma cuota que en 2025, la Seguridad Social ajustará posteriormente las cantidades. En ese momento, los afectados deberán abonar la diferencia entre lo cotizado y la base real fijada para este ejercicio.