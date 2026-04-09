Canarias presenta en Madrid su apuesta por convertirse en hub europeo de innovación y talento

El Gobierno de Canarias y Proexca presentarán el próximo 16 de abril en Madrid su estrategia para posicionar el archipiélago como destino europeo de referencia en sectores de alto valor añadido. El evento, organizado por Libertad Digital, contará con la participación del Vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y reunirá a inversores, directivos y profesionales senior de empresas de sectores estratégicos como el audiovisual y videojuegos, el aeronáutico y aeroespacial, o el logístico y portuario estratégicos. La jornada incluye una mesa redonda con el Viceconsejero de Economía e Internacionalización, el Comisionado del Régimen Económico y Fiscal y el CEO de Wooptix, empresa canaria candidata a convertirse en el primer unicornio del archipiélago.

La cita tendrá lugar en las oficinas de Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid, de 10:30 a 13:30 horas. El evento está concebido como una jornada de alto nivel institucional y empresarial para transmitir un mensaje claro: Canarias no compite en precio, sino en capacidades.

"Queremos que inversores y empresas tecnológicas entiendan que Canarias ofrece un paquete integral que va mucho más allá de las ventajas fiscales", han señalado fuentes del Gobierno de Canarias. El archipiélago busca atraer proyectos en sectores como aeroespacial (aprovechando los observatorios del Teide y Roque de los Muchachos), tecnologías de semiconductores, inteligencia artificial aplicada, biotecnología marina, industria audiovisual y videojuegos.

Intervención del Vicepresidente Manuel Domínguez

El Vicepresidente del Gobierno de Canarias y Consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, pronunciará la ponencia principal titulada "Canarias, ecosistema de innovación". Domínguez expondrá la visión estratégica del Gobierno para transformar el archipiélago en un referente europeo en economía del conocimiento.

La intervención de Domínguez se centrará en demostrar que Canarias tiene capacidades científicas y tecnológicas competitivas a nivel global, infraestructura de I+D de primer nivel (IAC, universidades, parques tecnológicos), acceso a talento cualificado y capacidad de atraer inversión internacional no especulativa sino estratégica.

El Vicepresidente defenderá que el régimen fiscal —la ZEC con tributación al 4% en Sociedades, la RIC, el REF— debe entenderse como facilitador de proyectos en fases iniciales, no como argumento único. "Canarias no es barato. Canarias es inteligente", será el mensaje central.

Mesa redonda: tres perspectivas complementarias

El segundo acto del evento será la mesa redonda "Ventajas e incentivos del ecosistema canario", moderada por Luis Fernando Quintero, que reunirá tres perspectivas clave del ecosistema canario: la visión estratégica del Gobierno, el marco fiscal y regulatorio, y la validación desde la experiencia empresarial real.

Gustavo González de Vega, Viceconsejero de Economía e Internacionalización

González de Vega, también vicepresidente de Proexca, aportará la perspectiva estratégica sobre la apuesta de Canarias por convertirse en hub tecnológico europeo. Abordará la diferenciación frente a otros ecosistemas competidores (Dublín, Barcelona, Lisboa), los programas de atracción y retención de talento internacional, la disponibilidad real de talento local en sectores como semiconductores o IA, y la conectividad tricontinental del archipiélago.

El Viceconsejero explicará los instrumentos públicos de financiación disponibles para empresas tecnológicas y la coordinación del Gobierno regional con fondos nacionales (como SETT, la "SEPI Digital") y europeos. También detallará la estrategia para consolidar a Canarias como referente en sectores estratégicos mediante inversión en I+D+i, mejora de infraestructuras científicas y colaboración universidad-empresa.

José Ramón Barrera, Comisionado del Régimen Económico y Fiscal

Por su parte, Barrera proporcionará información técnica sobre el REF, yendo más allá del conocido titular de la ZEC al 4%. El Comisionado explicará las ventajas fiscales menos conocidas que realmente marcan diferencia para empresas tecnológicas: deducciones específicas por I+D, compensaciones económicas por insularidad, bonificaciones sectoriales, y errores comunes que cometen inversores que evalúan Canarias solo desde la tributación.

Abordará requisitos concretos para acceder a la ZEC —inversión mínima, empleo, tipo de actividad— con especial foco en startups en fase seed o Series A. También detallará plazos del proceso de autorización, funcionamiento de la ventanilla única administrativa, y procedimientos fast-track para proyectos de inversión estratégicos. Barrera aportará datos duros sobre tiempos reales y administraciones implicadas en el proceso completo.

José Manuel Rodríguez Ramos, CEO y fundador de Wooptix

Finalmente, Rodríguez Ramos aportará validación externa desde la experiencia de haber construido una empresa tecnológica de alcance global desde Tenerife. Wooptix, primera spin-off de la Universidad de La Laguna, nació de investigación en óptica adaptativa para telescopios y hoy vende tecnología de metrología de semiconductores a Samsung, Tokyo Electron y otros fabricantes globales de chips. Ha levantado más de 40 millones de dólares.

El CEO de Wooptix explicará cómo inversores internacionales sofisticados —Bullnet Capital, Intel Capital, Samsung Venture Investment, SETT, EIC Fund— han valorado el régimen fiscal Canario y hasta qué punto ha sido determinante o simplemente un plus. También abordará cuestiones prácticas: acceso a infraestructura científica del IAC, experiencia con la administración canaria en permisos y ZEC, dificultades reales para contratar talento internacional, y desafíos logísticos de operar desde Canarias en un mercado global.

Sectores de éxito

El evento está dirigido a inversores, gestoras, ejecutivos, directivos y profesionales senior de empresas de los sectores estratégicos para Canarias.

El Gobierno de Canarias ha identificado varios sectores donde el archipiélago tiene ventajas competitivas reales, no solo fiscales. En aeroespacial, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y los observatorios del Teide y Roque de los Muchachos albergan telescopios de más de veinte países. Empresas como Thales Alenia Space y Airbus Defence and Space ya operan desde Canarias. Startups de New Space ven en el archipiélago una base europea con condiciones atmosféricas excepcionales.

En deep tech y semiconductores, Wooptix es el caso paradigmático. La empresa aplica tecnología de óptica adaptativa desarrollada para astronomía a la metrología de semiconductores. Mide obleas de silicio con precisión subnanométrica en milisegundos, optimizando la fabricación de chips para Samsung y otros gigantes. Otros nichos: energías renovables (hidrógeno verde, sistemas insulares), biotecnología marina (compuestos bioactivos de organismos atlánticos únicos), e inteligencia artificial aplicada a agricultura de precisión y gestión hídrica.

El sector audiovisual ha consolidado a Canarias como destino para producciones como "Fast & Furious", "Wonder Woman 1984", "The Witcher" o "Foundation". El archipiélago cuenta con estudios con tecnología punta, empresas de postproducción, talento técnico cualificado y régimen de incentivos específico. Más allá de superproducciones: animación, documentales científicos y contenido para plataformas de streaming.

En videojuegos, estudios como Mercury Steam (creadores de "Metroid Dread" para Nintendo) o King (Activision Blizzard) demostraron que se pueden desarrollar títulos AAA desde Canarias. La región ha invertido en formación especializada: grados en diseño de videojuegos, programación, arte digital. Resultado: talento joven, bilingüe, tecnológicamente sofisticado.

En logística 4.0, los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife son infraestructuras de primer nivel europeo. Las Palmas es una de las principales escalas de avituallamiento en el Atlántico medio. Proyectos en desarrollo: plataformas de distribución para e-commerce dirigido a África Occidental, centros de consolidación de carga transoceánica, hubs de mantenimiento naval especializado.

Cambio de narrativa

Durante años, Canarias se vendió internacionalmente casi exclusivamente por su régimen fiscal. Ventajas reales —la ZEC permite tributar al 4% en Sociedades, muy por debajo del tipo general del 25%— pero que proyectaban imagen de arbitraje fiscal, no de innovación.

El evento del 16 de abril representa un cambio de estrategia. El Gobierno de Canarias quiere demostrar que el archipiélago tiene activos tangibles: el IAC es referencia mundial en astrofísica, las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria producen talento cualificado, el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife agrupa empresas deep tech, y existen programas de transferencia tecnológica universidad-empresa que funcionan.

El régimen fiscal sigue siendo competitivo —de hecho, es uno de los más favorables de Europa— pero ahora se presenta como complemento de un paquete integral: infraestructura científica + talento + condiciones naturales únicas + marco regulatorio estable + incentivos fiscales.

El mensaje que transmitirán Domínguez, González de Vega, Barrera y Rodríguez Ramos es que Canarias compite con ecosistemas como Dublín, Barcelona, Ámsterdam o Lisboa. No con paraísos fiscales.

¿Con quién compite Canarias?

Para empresas tecnológicas y fondos de inversión que buscan establecerse en Europa, Canarias entra en competencia directa con otras jurisdicciones que también ofrecen ventajas fiscales combinadas con ecosistemas de innovación:

Irlanda mantiene un tipo del 12,5% en Sociedades y ha atraído a gigantes como Google, Facebook, Apple o Pfizer. Pero Dublín es caro, congestionado, y el Brexit ha complicado su posicionamiento. Países Bajos (Ámsterdam, Eindhoven) ofrece régimen de expatriados (30% de salario exento durante 5 años) y excelente infraestructura, pero costes laborales y de vida elevados. Portugal (Lisboa) tiene régimen de residentes no habituales, visado para nómadas digitales, y costes más bajos que el norte de Europa, pero menor infraestructura científica en sectores punteros.

Canarias juega sus cartas: tipo efectivo del 4% en ZEC (el más bajo de Europa), coste de vida razonable, clima excepcional (factor clave para atraer talento), infraestructura científica de primer nivel en nichos específicos (astrofísica, oceanografía), y posición geográfica tricontinental (Europa, África, América).

La apuesta es que para ciertos perfiles —startups deep tech en fase de crecimiento, empresas audiovisuales, proyectos de I+D intensivos, centros de desarrollo de videojuegos— Canarias ofrece una propuesta de valor diferencial.

El evento se celebrará en las oficinas de Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid. Asistencia restringida a invitados previamente confirmados. Solicite su plaza aquí