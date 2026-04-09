Corredor trata de defenderse tras los audios del apagón: son "frases acortadas" y "escogidas"

Red Eléctrica ha tenido que salir al paso de las nuevas conversaciones entre técnicos de la compañía y operadores de las eléctricas del día del apagón y semanas antes. Los audios, adelantados por Libre Mercado, y que fueron facilitados por las empresas a la comisión que investigó el apagón en el Senado, vuelven a cuestionar la versión a la que estos meses se ha aferrado la compañía que preside Beatriz Corredor y la ministra Sara Aagesen: la de que se trató de un evento "multifactorial" e "imprevisible" que nada tuvo que ver con el mix energético y la gestión de una red con tan intensa presencia renovable.

Fuentes de Red Eléctrica insistieron en la teoría de que no hubo señal alguna de que algo así podría pasar pese a conversaciones como la del 31 de enero de 2025, tres meses antes del apagón, en que ya se hablaba de oscilaciones "bestias" y de la posibilidad de que se produjera un cero energético como finalmente ocurrió. Según la compañía, estos audios, en los que se escuchan frases como "hoy ha sido muy gordo", "si saltan los grupos nos vamos a cero" o "tenemos un problema brutal", constituyen unos pocos minutos de un periodo de varios meses y, dicen, su contenido se refiere a situaciones concretas del sistema eléctrico no relacionadas con el cero peninsular.

En declaraciones a Servimedia, sostienen, como hizo Corredor en su última y muy tensa comparecencia en el Senado, que los audios no se pueden considerar "señales previas" de un posible incidente. "En algún momento igual nos la damos seguro, casi", dice un operador de Red Eléctrica en otro audio de unos días antes al 28 de abril aludiendo a la situación que vivían y a un futuro sin nucleares.

Red Eléctrica se agarra, también como Corredor, a los últimos informes publicados sobre el apagón, el último de los operadores europeos, que habla de múltiples factores sin señalar culpables. Alegan que estos informes han analizado durante semanas e incluso meses un volumen muy extenso de información por un conjunto amplio de investigadores.

Red Eléctrica pide "honestidad"

Además, carga contra las filtraciones "reiteradas" de audios, desde hace meses. "Constituyen frases acortadas, escogidas y desprovistas del contexto técnico necesario", dicen estas fuentes. Cabe recordar que los senadores de la comisión pidieron hace meses a Red Eléctrica estas conversaciones pero la empresa se negó a aportarlas. Tuvieron que ser las empresas las que finalmente aportaran algunas de las conversaciones: el grueso está en poder de la compañía presidida por Corredor y fue aportada a la causa que investigó si hubo hackeo, que finalmente fue descartado por el juez.

Las mismas fuentes afirman que "ofrecer estos audios como tesis cuando en realidad son una pequeña parte de un corpus de evidencia mucho más extenso ya analizado y cuyo resultado se ha hecho público, únicamente puede responder a la intención de terceras partes de obviar el conjunto de la evidencia y deslegitimar los análisis, conclusiones y los organismos nacionales e internacionales que los han elaborado". Piden a todos los sujetos del sistema y otros actores "la honestidad de actuación y el rigor de análisis que el incidente y la opinión pública merecen".