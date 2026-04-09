El precio de los combustibles da un pequeño respiro con una leve bajada

El precio medio de los combustibles se sitúa este 9 de abril en 1,7945 euros. Esto refleja una ligera bajada general en los precios de los combustibles respecto a ayer.

El precio medio de Sin Plomo 95 es de 1,573 euros por litro. En Sin Plomo 98, el precio es de 1,721 euros. Observando el Gasóleo A, el precio se sitúa en 1,913 euros por litro. En Gasóleo A+, el precio medio es de 1,971 euros.

Diferencia entre provincias

En cuanto a la gasolina Sin Plomo 95, el precio más alto se registra en Barcelona con 1,615 euros, mientras que el más bajo está en Sevilla con 1,563 euros. En Sin Plomo 98, el combustible más caro se encuentra en Toledo, con 1,746 euros, siendo el más barato en La Coruña con 1,706 euros por litro.

El precio más elevado del Gasóleo A se da en Sevilla, con 2,003 euros, y el más bajo en La Coruña, con 1,974 euros. El Gasóleo A+ alcanza su precio máximo en Sevilla, con 2,07 euros, y el más bajo se encuentra en La Coruña, con 2,024 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,6 euros

Sin Plomo 98: 1,715 euros

Gasóleo A: 1,977 euros

Gasóleo A+: 2,044 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,615 euros

Sin Plomo 98: 1,738 euros

Gasóleo A: 1,977 euros

Gasóleo A+: 2,043 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,592 euros

Sin Plomo 98: 1,733 euros

Gasóleo A: 1,989 euros

Gasóleo A+: 2,056 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,563 euros

Sin Plomo 98: 1,708 euros

Gasóleo A: 2,003 euros

Gasóleo A+: 2,07 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,584 euros

Sin Plomo 98: 1,717 euros

Gasóleo A: 1,978 euros

Gasóleo A+: 2,034 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,602 euros

Sin Plomo 98: 1,746 euros

Gasóleo A: 1,976 euros

Gasóleo A+: 2,063 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,564 euros

Sin Plomo 98: 1,689 euros

Gasóleo A: 1,995 euros

Gasóleo A+: 2,065 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,59 euros

Sin Plomo 98: 1,728 euros

Gasóleo A: 2,001 euros

Gasóleo A+: 2,055 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,587 euros

Sin Plomo 98: 1,728 euros

Gasóleo A: 2,009 euros

Gasóleo A+: 2,052 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,57 euros

Sin Plomo 98: 1,706 euros

Gasóleo A: 1,974 euros

Gasóleo A+: 2,024 euros

A lo largo de la jornada estos precios pueden sufrir variaciones.