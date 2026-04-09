Menú
Libre Mercado

El precio de los combustibles da un pequeño respiro con una leve bajada

El precio medio de los carburantes se sitúa entorno a 1,7945 euros por litro, con descensos tanto en la gasolina como en el diésel.

Libre Mercado
El precio medio de los carburantes se sitúa entorno a 1,7945 euros por litro, con descensos tanto en la gasolina como en el diésel.
Una gasolinera Repsol en Madrid | Europa Press

El precio medio de los combustibles se sitúa este 9 de abril en 1,7945 euros. Esto refleja una ligera bajada general en los precios de los combustibles respecto a ayer.

El precio medio de Sin Plomo 95 es de 1,573 euros por litro. En Sin Plomo 98, el precio es de 1,721 euros. Observando el Gasóleo A, el precio se sitúa en 1,913 euros por litro. En Gasóleo A+, el precio medio es de 1,971 euros.

Diferencia entre provincias

En cuanto a la gasolina Sin Plomo 95, el precio más alto se registra en Barcelona con 1,615 euros, mientras que el más bajo está en Sevilla con 1,563 euros. En Sin Plomo 98, el combustible más caro se encuentra en Toledo, con 1,746 euros, siendo el más barato en La Coruña con 1,706 euros por litro.

Relacionado

El precio más elevado del Gasóleo A se da en Sevilla, con 2,003 euros, y el más bajo en La Coruña, con 1,974 euros. El Gasóleo A+ alcanza su precio máximo en Sevilla, con 2,07 euros, y el más bajo se encuentra en La Coruña, con 2,024 euros.

Precio por provincias

Madrid

  • Sin Plomo 95: 1,6 euros
  • Sin Plomo 98: 1,715 euros
  • Gasóleo A: 1,977 euros
  • Gasóleo A+: 2,044 euros

Barcelona

  • Sin Plomo 95: 1,615 euros
  • Sin Plomo 98: 1,738 euros
  • Gasóleo A: 1,977 euros
  • Gasóleo A+: 2,043 euros

Valencia

  • Sin Plomo 95: 1,592 euros
  • Sin Plomo 98: 1,733 euros
  • Gasóleo A: 1,989 euros
  • Gasóleo A+: 2,056 euros

Sevilla

  • Sin Plomo 95: 1,563 euros
  • Sin Plomo 98: 1,708 euros
  • Gasóleo A: 2,003 euros
  • Gasóleo A+: 2,07 euros

Zaragoza

  • Sin Plomo 95: 1,584 euros
  • Sin Plomo 98: 1,717 euros
  • Gasóleo A: 1,978 euros
  • Gasóleo A+: 2,034 euros

Toledo

  • Sin Plomo 95: 1,602 euros
  • Sin Plomo 98: 1,746 euros
  • Gasóleo A: 1,976 euros
  • Gasóleo A+: 2,063 euros

Murcia

  • Sin Plomo 95: 1,564 euros
  • Sin Plomo 98: 1,689 euros
  • Gasóleo A: 1,995 euros
  • Gasóleo A+: 2,065 euros

Vizcaya

  • Sin Plomo 95: 1,59 euros
  • Sin Plomo 98: 1,728 euros
  • Gasóleo A: 2,001 euros
  • Gasóleo A+: 2,055 euros

Guadalajara

  • Sin Plomo 95: 1,587 euros
  • Sin Plomo 98: 1,728 euros
  • Gasóleo A: 2,009 euros
  • Gasóleo A+: 2,052 euros

La Coruña

  • Sin Plomo 95: 1,57 euros
  • Sin Plomo 98: 1,706 euros
  • Gasóleo A: 1,974 euros
  • Gasóleo A+: 2,024 euros

A lo largo de la jornada estos precios pueden sufrir variaciones.

Temas

En Libre Mercado

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida