El sablazo de la Primera Comunión: el gasto familiar se dispara

Las familias españolas destinan ya una media de 6.800 euros en la celebración de la Primera Comunión, un 21% más que el año pasado, cuando el gasto rondaba los 5.600 euros, según un estudio de la Asociación Española de Consumidores.

El informe señala que el coste mínimo de una Primera Comunión supera los 3.200 euros, que pueden alcanzar hasta los 15.800 euros en celebraciones con unos 50 invitados. Precisamente, el banquete, el vestuario, los recordatorios, los regalos y los servicios de fotografía y vídeo concentran la mayor parte del gasto.

El vestido y el banquete

En el caso de las niñas, el vestido presenta una amplia horquilla de precios, desde 90 hasta 1.900 euros, a lo que se suman complementos como diademas, guantes, limosnera o zapatos, además de peluquería, que puede costar entre 20 y 140 euros. En total, vestir a una niña puede situarse entre 342 y 3.038 euros.

Para los niños, el traje —habitualmente de marinero o almirante— se mueve entre los 110 y 820 euros, con un coste total que puede alcanzar entre 360 y 1.960 euros incluyendo los complementos necesarios.

El mayor desembolso llega con el banquete. El precio medio por cubierto se sitúa en torno a los 90 euros, aunque puede variar entre 50 y 220 euros. De este modo, una celebración para 50 personas puede suponer alrededor de 4.500 euros, convirtiéndose en la principal partida del presupuesto.

Consejos para ahorrar

La Asociación Española de Consumidores recomienda elaborar un presupuesto acorde con las posibilidades económicas familiares y ceñirse a él todo lo posible; introducir en el presupuesto los gastos previstos y un margen para posibles añadidos; no dejarse influir por los reclamos publicitarios; y valorar la relación calidad-precio en todos los productos y servicios.

Para ahorrar en las compras relacionadas con la Primera Comunión, aconseja comparar precios en distintos establecimientos; adquirir cada artículo necesario en la tienda más económica; y no realizar toda la compra en un mismo establecimiento.

Reservar el banquete con antelación; evitar créditos rápidos para asumir los costes derivados de la celebración; y reclamar en caso de incumplimiento son otras recomendaciones de la entidad.