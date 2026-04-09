Elma Saiz: "La regularización de inmigrantes es inminente"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que la regularización masiva de inmigrantes "será inminente". Así lo ha expresado en una entrevista concedida al medio 20minutos, donde también ha abordado otras cuestiones económicas como los datos de afiliación a la Seguridad Social, las pensiones o los salarios. A continuación, te contamos lo más importante.

Sobre cuándo se va a llevar la regularización al Consejo de Ministros, Elma Saiz ha dicho que "quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, estamos siguiendo el calendario establecido. La regularización es inminente. Y el PP tiene que tomar una decisión: si está al lado de los sectores productivos, incluso de la Iglesia, o está al lado de Vox. Es un procedimiento diseñado con mucho cariño, eficaz, que pueda dar respuesta hasta el 30 de junio a todas las personas que cumplan los requisitos".

"La regularización es inminente"

Según la ministra, esta regularización masiva hará que aflore el empleo sumergido "en torno a medio millón de personas. Lo importante es poner en valor este proceso que da respuesta y visibiliza a personas que ya están viviendo con nosotros, que son nuestros vecinos y que van a tener derechos, además de obligaciones".

Elma Saiz también destacó que, de los 22 millones de afiliaciones (aunque vuelve a confundir afiliados con afiliaciones), el 14,4% del total corresponden a población extranjera. Según la ministra, "esto demuestra que el mercado laboral es capaz de atraer talento extranjero y contradice muchos mantras que intenta instalar la derecha, que está intentando ensuciar el proceso de regularización extraordinaria que está a punto de comenzar".

Vuelve a confundir afiliados con afiliaciones

La portavoz del Gobierno volvió a equivocarse al afirmar que se han superado los 22 millones de cotizantes. Como ya hemos explicado en Libre Mercado, los 22 millones no corresponden a afiliados, sino a afiliaciones, por lo que tampoco se puede hablar de 22 millones de cotizantes. Así, señaló que "estamos demostrando que cuando mejoran los salarios, mejoran las bases de cotización o sube el SMI. Por eso, apelamos a los sectores productivos: ese compromiso con la mejora salarial al final es una mejora para el conjunto de la sociedad".

En cuanto a la sostenibilidad de las pensiones y la AIReF, la ministra dijo "que la sostenibilidad de las pensiones se someta a examen es algo que indica fortaleza. Y esos exámenes se afrontan con total compromiso con la transparencia y con lanzar mensajes de certidumbre en un tema tan sensible. Se estaba produciendo una anomalía porque los análisis eran siempre externos, bien de la OCDE o de la AIReF. Tenemos ya una herramienta interna con ese objetivo de contribuir a la certidumbre para monitorizar la evolución de las pensiones. Hemos hecho una reforma que eleva la mirada, que da certidumbre a las próximas décadas y que se está todavía desplegando".

Las pensiones subirán si crece la inflación

También afirmó que las pensiones se revalorizarán con el IPC si este vuelve a dispararse como ya ocurrió en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. En palabras de la ministra "este es el gobierno que más compromiso ha manifestado con los pensionistas. Ya no vamos esas mareas que se manifestaban durante los gobiernos del PP porque las pensiones estaban congeladas. Qué mejor certidumbre para los pensionistas que, ante la subida de la cesta de la compra, sus pensiones van a estar protegidas porque lo tienen garantizado por ley. Así que un mensaje de tranquilidad. Estamos monitorizando todo lo que tiene que ver con el impacto de la guerra y hemos sido el país que ha desplegado un escudo más potente de la UE con los 5.000 millones destinados a paliar el impacto económico".

No obstante, ante la pregunta de cuando van a presentar los presupuestos, la ministra ha evadido la respuesta al decir que están tomándose tiempo "para que los presupuestos sean reales y adecuados" a la situación actual. Cabe recordar que los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados son los del año 2023.