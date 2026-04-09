Este es el calendario de la Renta 2025: fechas, plazos y cómo pagar

La campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025 ya tiene calendario definido. Los contribuyentes podrán presentar su declaración entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026, un periodo en el que la Agencia Tributaria ofrecerá distintas modalidades de asistencia y varias opciones para realizar el pago del resultado, en caso de que la declaración sea a ingresar.

Un calendario escalonado para la presentación

Según la información facilitada por la Agencia Tributaria, el proceso comenzará de forma exclusivamente telemática. Desde el 8 de abril y hasta el 30 de junio de 2026, los contribuyentes podrán presentar su declaración a través de Internet, utilizando la Sede electrónica o el sistema Renta Web, con identificación mediante certificado digital, Cl@ve Móvil, número de referencia o sistemas europeos como eIDAS.

La atención telefónica se incorporará posteriormente, a partir del 6 de mayo, dentro del conocido plan de asistencia personalizada. Para acceder a este servicio será necesario solicitar cita previa desde finales de abril. Por su parte, la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio, con posibilidad de pedir cita desde finales de mayo, y se mantendrá hasta el cierre de la campaña.

En todos los casos, la fecha límite para presentar la declaración será el 30 de junio de 2026.

Domiciliación y fechas clave de pago

En el caso de declaraciones con resultado a ingresar y que se abonen mediante domiciliación bancaria, el plazo se reduce ligeramente: el último día para domiciliar el pago será el 25 de junio de 2026.

Esta opción permite fraccionar el pago en dos plazos, como es habitual, o abonarlo en una única vez, dependiendo de la elección del contribuyente.

Vías de presentación disponibles

La campaña mantiene varios canales para facilitar la tramitación. La declaración podrá presentarse:

Por Internet, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria o Renta Web .

de la o . Por teléfono, mediante los servicios de asistencia habilitados por la Administración tributaria.

tributaria. De forma presencial, en oficinas de la Agencia Tributaria o en entidades colaboradoras autorizadas, siempre con cita previa.

En todos los casos, el contribuyente puede confirmar el borrador elaborado por la administración o modificarlo antes de su presentación definitiva. Una vez enviado, se genera un justificante con código seguro de verificación como comprobante oficial.

Formas de pago disponibles

La Agencia Tributaria mantiene diversas opciones para el pago del resultado de la declaración, especialmente cuando esta es a ingresar. Entre los medios habilitados se encuentran:

Domiciliación bancaria

Cargo en cuenta

Pago mediante Número de Referencia Completo (NRC)

Tarjeta bancaria

Transferencias instantáneas a través de plataformas seguras como Bizum

Pago presencial mediante documento de ingreso en entidades colaboradoras

Estas alternativas permiten adaptar el abono del impuesto a las preferencias del contribuyente, ya sea de forma digital o presencial.

La confirmación del borrador, siempre tras su revisión, se convierte en declaración oficial, por lo que resulta fundamental comprobar los datos antes de enviarla.