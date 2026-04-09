La Agencia Tributaria amenaza a los funcionarios: no pueden hacer huelgas durante la campaña de la Renta

Comienza la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025 y desde Hacienda han decidido amenazar a los funcionarios recordando que, en este contexto, no pueden llevar a cabo ningún tipo de huelga, protesta o movilización. Concretamente, ha sido la directora general de la AEAT, Soledad Fernández, quien ha insistido este miércoles durante la presentación campaña de la renta de 2025 en que las movilizaciones no están permitidas durante la campaña de la Renta.

Conflicto de CSIF con Hacienda

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto un conflicto contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por la paralización de negociaciones sobre condiciones laborales y anuncia movilizaciones coincidiendo con la campaña de la renta. Así se explica en un comunicado publicado por CSIF, donde se incide en que, entre estos asuntos, se encuentran la implantación de carrera administrativa y profesional y la regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo, entre otros.

El sindicato, mayoritario en las administraciones públicas, señala que desde 2019 se mantienen bloqueadas conversaciones sobre implantación de la carrera administrativa y profesional, regulación del teletrabajo y reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como profesión de riesgo. Según CSIF, el acuerdo firmado en 2024 con la AEAT preveía revisar la carrera profesional de todos los empleados, implantar un régimen de teletrabajo y aumentar la protección institucional del SVA, compromisos que aún no se han materializado.

Concretamente, el sindicato afirma que "en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde el 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente; implantar un régimen de teletrabajo e incrementar la protección institucional de los trabajadores del SVA considerándoles como profesión de riesgo". Así, añade que "denunciamos que desde entonces no se ha producido ningún avance, por lo que CSIF interpone un conflicto e insta a la AEAT a que inicie negociaciones para desbloquear la situación".

Así las cosas, CSIF advierte de que la organización podría organizar concentraciones, manifestaciones y protestas en centros de trabajo, delegaciones gubernamentales e incluso en el Congreso de los Diputados. El sindicato no descarta medidas más contundentes, como paros parciales o jornadas de huelga, cuya duración sería indefinida hasta lograr acuerdos sobre las reivindicaciones pendientes. El sindicato asegura que intentará minimizar el impacto de estas acciones sobre los ciudadanos.

Respuesta de la Agencia Tributaria

En este contexto, la directora general de la AEAT, Soledad Fernández, ha recordado este miércoles que las movilizaciones no están permitidas durante la campaña de la renta. Fernández ha reconocido que existe "algún conflicto interno" dentro del organismo, pero subraya que los acuerdos firmados con los sindicatos impiden estas acciones durante este período. Asimismo, señala que las organizaciones sindicales buscan mejoras y actuaciones que no dependen directamente de su equipo directivo.