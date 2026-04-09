Mercados vs. Geoestrategia: El capital sobrevive al 'shock' de Ormuz y da una lección de resiliencia

Ni la volatilidad geopolítica ni las amenazas de estrangulamiento energético han logrado tumbar la rentabilidad de las carteras globales. Así lo confirma Finizens en su último análisis de mercados, donde la firma española subraya una realidad que a menudo incomoda a los agoreros del intervencionismo: la disciplina inversora y la diversificación siguen siendo la mejor defensa contra la arbitrariedad de los conflictos internacionales.

Rentabilidades de hasta el 10% pese al ruido

El ejercicio 2025 ha cerrado como un caso de estudio sobre la resistencia del ahorro privado. Según los datos de la entidad, sus carteras registraron rendimientos positivos de forma generalizada: desde un sólido 2% en los perfiles de riesgo mínimo hasta un notable 10% en las estrategias más agresivas.

Lo relevante de estas cifras no es solo el porcentaje, sino el contexto: se lograron "a pesar de episodios de corrección significativos", demostrando que el inversor que mantiene su estrategia —lejos de las tentaciones del market timing o del pánico cortoplacista— acaba capturando el crecimiento del valor real de la economía.

El Estrecho de Ormuz: ¿Amenaza real o volatilidad pasajera?

El arranque de 2026 ha estado marcado por el polvorín del Estrecho de Ormuz. Un enclave por el que transita el 20% del petróleo mundial y que ha provocado un repunte del 50% en el crudo Brent en cuestión de semanas.

Sin embargo, Finizens arroja un jarro de agua fría a quienes pronostican un apocalipsis sistémico. A pesar del encarecimiento de la energía, los mercados han mostrado una madurez inusual al no descontar un cierre prolongado de esta vía. De hecho, los recientes avances diplomáticos han servido para que la renta variable y los activos de riesgo recuperen el pulso, evidenciando que el mercado es capaz de separar el ruido táctico de la salud financiera de las compañías a largo plazo.

El riesgo de la inflación "importada"

No obstante, la firma lanza una advertencia sobre los efectos secundarios de la tensión energética. Un precio del crudo sostenidamente alto no solo amenaza con frenar el crecimiento global, sino que presiona directamente al alza una inflación que ya ha castigado suficientemente el bolsillo de las familias.

Para Finizens, la clave para 2026 no será intentar adivinar el próximo movimiento en el tablero geopolítico, sino refugiarse en una estrategia de inversión sostenida. En un mundo donde la energía y la política son armas arrojadizas, el ahorro diversificado se postula, una vez más, como la única herramienta soberana del individuo frente a la incertidumbre del Estado.