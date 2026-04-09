Un eurodiputado polaco, perplejo tras visitar España: "Tendrá que comprar energía nuclear a Francia"

El pasado mes de febrero, una delegación de europarlamentarios viajó a Extremadura para visitar la central nuclear de Almaraz y hablar con políticos locales (la ministra de Transición Ecológica no los recibió). La visita se produjo tras una solicitud, el pasado mes de mayo, de la plataforma que aglutina a empresarios y trabajadores de la planta, Sí a Almaraz, Sí, al futuro, ante la Comisión de Peticiones de la UE. Al frente del grupo estaba el eurodiputado polaco Bogdan Rzońca, del partido Ley y Justicia, integrado junto con el de Giorgia Meloni en el grupo ECR de la Eurocámara. Y aunque las conclusiones del viaje no se conocerán hasta dentro de unos meses en un informe que elaborará el Parlamento Europeo, Rzońca sí ha querido adelantar sus impresiones en declaraciones a Euronews en una información dedicada a la crisis energética y el giro nuclear europeo con especial mención a la metamorfosis de Teresa Ribera.

El eurodiputado polaco señala sobre su reciente viaje que la petición para que Europa se interesara por la central, que cerrará en 2027 si el Gobierno no accede a la petición de prórroga de las propietarias, la firmaron "no sólo trabajadores, sino también los gobiernos locales, los habitantes, residentes, agricultores" de la zona. Según la cadena, el eurodiputado enfatizó las consecuencias en pérdida de empleo que tendría el cierre y cómo en este asunto existe una desconexión entre el gobierno local y el central. "Recibimos información de que el 5% del PIB extremeño procede de la central de Almaraz, mientras que su presupuesto municipal depende de la central nuclear", apunta el político conservador.

En su opinión, el cierre de la planta es una "cuestión ideológica" para el Gobierno español y subraya el impacto que supondría para el país el abandono de este tipo de energía, en alusión al calendario de cierre vigente. "El Gobierno español tendría que comprar energía nuclear en Francia", dice mencionando también Marruecos "y otros lugares".

También considera, en sintonía con los informes sobre el impacto del cierre nuclear, que los precios de la electricidad subirían, lo que tendría un impacto en las oportunidades de inversión en España. "En la Unión Europea deberíamos tener la energía más barata. Y si tenemos un sistema energético muy, muy caro, muchas empresas se irán a China, a Estados Unidos o a otros lugares".

Las posiciones pronucleares de Rzońca entroncan con la estrategia energética de Polonia, radicalmente contraria a la del Gobierno español. El país está inmerso en un gran proyecto para disponer de energía nuclear por primera vez: la construcción de una gran central con tres reactores AP1000 que quieren tener terminada en 2035 y que cuenta con el respaldo de la UE. El país también está interesado en el desarrollo de los minirreactores nucleares cuyo desarrollo también quiere impulsar Bruselas.