Un experto: "Las empresas están pagando más por los trabajadores pero eso se lo queda el Estado"

España ha cruzado el Rubicón fiscal. Según los últimos datos del Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mariana, el Estado ya no se conforma con ser un socio del trabajador; ahora es el dueño mayoritario de su esfuerzo. Por primera vez en la historia reciente, el sector público se queda con el 53,6% del coste laboral de un trabajador medio. Es decir, trabajamos más de la mitad del año para sostener una estructura administrativa mastodóntica, recibiendo a cambio apenas las migajas de nuestra propia productividad.

La radiografía es desoladora. De un coste laboral de 39.481 euros, el ciudadano apenas ve 46,4 euros de cada 100 que paga su empresa. El resto, unos 21.144 euros anuales, se evapora en un complejo entramado de IRPF, cotizaciones sociales y tributos indirectos. Es un expolio en toda regla que sitúa a España en una posición de vulnerabilidad económica extrema, especialmente cuando recordamos que nuestra renta sigue por debajo de la media europea. Exigir un esfuerzo fiscal nórdico con salarios mediterráneos no es justicia social; es confiscación.

Lo más sangrante de este modelo es su naturaleza tramposa. Desde 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perpetrado 141 subidas impositivas. Muchas de ellas se han ejecutado por la puerta de atrás, mediante la no deflactación del IRPF. Al no ajustar los tramos a la inflación, Hacienda ha convertido el empobrecimiento de los españoles en un negocio rentable: el trabajador pierde poder adquisitivo por los precios, pero salta de tramo fiscal como si fuera más rico. Solo por esta vía se contabilizan 46 subidas encubiertas.

Para 2026, la voracidad no da tregua. El incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) al 0,9%, el hachazo a las bases máximas y el endurecimiento de la cuota de solidaridad son solo los nuevos clavos en el ataúd del ahorro privado. Mientras la recaudación roza los 592.000 millones de euros —un 37,1% del PIB—, el ciudadano medio se enfrenta a una realidad aterradora: pagará cerca de medio millón de euros en impuestos a lo largo de su vida.

Estamos ante un cambio estructural donde el Estado engorda a costa de la anemia del sector privado. Si el margen económico de las familias sigue reduciéndose para alimentar un gasto público desbocado y un déficit que hoy nos cuesta 1.112 euros adicionales por cabeza en deuda, el horizonte de prosperidad será, sencillamente, inexistente. España no necesita más justicia fiscal, necesita que dejen de saquear el bolsillo de quienes levantan el país cada mañana.