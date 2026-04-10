Continúa el descenso generalizado en el precio de la gasolina y el diésel

Este 10 de abril la media de los carburantes es de 1,841 euros por litro, frente a los 1,852 euros por litro registrados ayer, lo que supone un ligero descenso general en el precio medio de los combustibles.

En comparación con el día de ayer, los precios de los carburantes muestran un descenso generalizado. La gasolina Sin Plomo 95 baja de 1,571 euros por litro a 1,564 euros, mientras que la Sin Plomo 98 también disminuye, pasando de 1,720 euros/l a 1,711 euros/l.

En cuanto al diésel, el Gasóleo A desciende de 1,912 euros/l a 1,898 euros/l, y el Gasóleo A+ sigue la misma tendencia, bajando de 2,005 euros por litro a 1,989 euros. En conjunto, todos los carburantes registran precios ligeramente inferiores.

Diferencia entre provincias

Para la Sin Plomo 95, el precio más bajo se encuentra en Murcia, con 1,539 euros por litro, mientras que el más alto está en Barcelona, con 1,585 euros. En el caso de la Sin Plomo 98, el precio mínimo se da igualmente en Murcia –1,665 euros – y el máximo en Toledo –1,735 euros–.

Para el Gasóleo A, el precio más bajo corresponde a Barcelona, con 1,929 euros por litro, mientras que el más alto se registra en Guadalajara, donde alcanza los 1,967 euros. Finalmente, en el Gasóleo A+, el precio más bajo se encuentra también en Barcelona, con 1,988 euros y el más alto en Sevilla –2,042 euros–.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,577 euros

Sin Plomo 98: 1,697 euros

Gasóleo A: 1,932 euros

Gasóleo A+: 1,991 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,585 euros

Sin Plomo 98: 1,712 euros

Gasóleo A: 1,929 euros

Gasóleo A+: 1,988 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,569 euros

Sin Plomo 98: 1,715 euros

Gasóleo A: 1,951 euros

Gasóleo A+: 2,024 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,549 euros

Sin Plomo 98: 1,691 euros

Gasóleo A: 1,961 euros

Gasóleo A+: 2,042 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,573 euros

Sin Plomo 98: 1,715 euros

Gasóleo A: 1,931 euros

Gasóleo A+: 1,989 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,584 euros

Sin Plomo 98: 1,735 euros

Gasóleo A: 1,933 euros

Gasóleo A+: 2,011 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,539 euros

Sin Plomo 98: 1,665 euros

Gasóleo A: 1,942 euros

Gasóleo A+: 1,995 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,568 euros

Sin Plomo 98: 1,714 euros

Gasóleo A: 1,958 euros

Gasóleo A+: 2,014 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,57 euros

Sin Plomo 98: 1,715 euros

Gasóleo A: 1,967 euros

Gasóleo A+: 2,008 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,546 euros

Sin Plomo 98: 1,694 euros

Gasóleo A: 1,933 euros

Gasóleo A+: 1,993 euros

El precio de los carburantes está sujeto a variaciones a lo largo de la jornada.