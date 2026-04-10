Continúa el descenso generalizado en el precio de la gasolina y el diésel

Este 10 de abril la media de los carburantes es de 1,841 euros por litro, frente a los 1,852 euros por litro registrados ayer, lo que supone un ligero descenso general en el precio medio de los combustibles.
En comparación con el día de ayer, los precios de los carburantes muestran un descenso generalizado. La gasolina Sin Plomo 95 baja de 1,571 euros por litro a 1,564 euros, mientras que la Sin Plomo 98 también disminuye, pasando de 1,720 euros/l a 1,711 euros/l.
En cuanto al diésel, el Gasóleo A desciende de 1,912 euros/l a 1,898 euros/l, y el Gasóleo A+ sigue la misma tendencia, bajando de 2,005 euros por litro a 1,989 euros. En conjunto, todos los carburantes registran precios ligeramente inferiores.
Diferencia entre provincias
Para la Sin Plomo 95, el precio más bajo se encuentra en Murcia, con 1,539 euros por litro, mientras que el más alto está en Barcelona, con 1,585 euros. En el caso de la Sin Plomo 98, el precio mínimo se da igualmente en Murcia –1,665 euros – y el máximo en Toledo –1,735 euros–.
Para el Gasóleo A, el precio más bajo corresponde a Barcelona, con 1,929 euros por litro, mientras que el más alto se registra en Guadalajara, donde alcanza los 1,967 euros. Finalmente, en el Gasóleo A+, el precio más bajo se encuentra también en Barcelona, con 1,988 euros y el más alto en Sevilla –2,042 euros–.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,577 euros
- Sin Plomo 98: 1,697 euros
- Gasóleo A: 1,932 euros
- Gasóleo A+: 1,991 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,585 euros
- Sin Plomo 98: 1,712 euros
- Gasóleo A: 1,929 euros
- Gasóleo A+: 1,988 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,569 euros
- Sin Plomo 98: 1,715 euros
- Gasóleo A: 1,951 euros
- Gasóleo A+: 2,024 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,549 euros
- Sin Plomo 98: 1,691 euros
- Gasóleo A: 1,961 euros
- Gasóleo A+: 2,042 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,573 euros
- Sin Plomo 98: 1,715 euros
- Gasóleo A: 1,931 euros
- Gasóleo A+: 1,989 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,584 euros
- Sin Plomo 98: 1,735 euros
- Gasóleo A: 1,933 euros
- Gasóleo A+: 2,011 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,539 euros
- Sin Plomo 98: 1,665 euros
- Gasóleo A: 1,942 euros
- Gasóleo A+: 1,995 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,568 euros
- Sin Plomo 98: 1,714 euros
- Gasóleo A: 1,958 euros
- Gasóleo A+: 2,014 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,57 euros
- Sin Plomo 98: 1,715 euros
- Gasóleo A: 1,967 euros
- Gasóleo A+: 2,008 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,546 euros
- Sin Plomo 98: 1,694 euros
- Gasóleo A: 1,933 euros
- Gasóleo A+: 1,993 euros
El precio de los carburantes está sujeto a variaciones a lo largo de la jornada.