Declaración de la Renta 2025: quién está obligado a presentarla y quién no

La campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 introduce algunos cambios relevantes en relación con los contribuyentes obligados a presentar el IRPF. Aunque se mantienen los límites generales de años anteriores, se incorporan novedades que afectan especialmente a determinados colectivos, como los perceptores de prestaciones por desempleo.

El criterio fundamental para determinar la obligación de declarar sigue siendo la cuantía de los ingresos y su procedencia. A partir de estos elementos, la normativa establece dos reglas principales que delimitan los supuestos de obligación y exención.

Límites generales según el tipo de renta

En relación con los rendimientos del trabajo, no estarán obligados a presentar la declaración aquellos contribuyentes que no superen los 22.000 euros anuales cuando procedan de un único pagador, según la Agencia Tributaria. Este mismo límite se mantiene en los casos en que existan varios pagadores, siempre que la suma percibida del segundo y restantes no supere los 1.500 euros anuales.

Sin embargo, el umbral se reduce a 15.876 euros cuando existen varios pagadores y las cantidades percibidas del segundo y siguientes superan los 1.500 euros. Este límite también se aplica en supuestos como la percepción de pensiones compensatorias, anualidades por alimentos no exentas o cuando el pagador no está obligado a practicar retención.

En cuanto a los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales sometidas a retención, el límite conjunto para quedar exento de declarar se sitúa en 1.600 euros anuales. Por su parte, las rentas inmobiliarias imputadas, los rendimientos de Letras del Tesoro, las subvenciones para la adquisición de vivienda protegida y otras ayudas públicas establecen un límite de 1.000 euros anuales.

Regla de rentas de escasa cuantía

La normativa contempla una segunda regla que actúa como criterio corrector en determinados casos. Así, no estarán obligados a declarar los contribuyentes cuyos ingresos totales —incluyendo rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas— no superen los 1.000 euros anuales, siempre que las pérdidas patrimoniales sean inferiores a 500 euros.

Esta regla solo se aplica cuando, conforme a la anterior, el contribuyente estaría obligado a declarar. Su finalidad es excluir de la obligación a quienes perciben rentas de muy baja cuantía.

Supuestos de obligación en todo caso

Existen determinados colectivos que deben presentar la declaración con independencia del nivel de ingresos. Es el caso de los trabajadores autónomos dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen del Mar, quienes están obligados a declarar en todos los casos.

Asimismo, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración, incluyendo todos los miembros de la unidad de convivencia, aunque en la mayoría de los casos no resulte cuota a ingresar.

También estarán obligados los contribuyentes que hayan registrado pérdidas patrimoniales superiores a 500 euros anuales.

Novedad en la campaña: desempleados

Una de las principales novedades de la campaña de la Renta 2025 es la supresión de la obligación de declarar para los perceptores de prestaciones por desempleo, siempre que sus ingresos no superen los 22.000 euros anuales y no concurran otras circunstancias que obliguen a declarar.

Este cambio supone una modificación significativa respecto a ejercicios anteriores y reduce el número de contribuyentes obligados a presentar la declaración.

Recomendación: revisar el borrador

Aunque no exista obligación legal, en determinados casos puede resultar conveniente presentar la declaración, especialmente cuando se han soportado retenciones superiores a las que corresponden o se tiene derecho a aplicar deducciones fiscales.

La Agencia Tributaria facilita esta comprobación a través del borrador de la declaración, en el que se indica expresamente si el contribuyente no está obligado a presentarla.

En un contexto marcado por cambios normativos y múltiples casuísticas, revisar la situación individual sigue siendo clave para cumplir correctamente con las obligaciones fiscales.