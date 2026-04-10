El centro de operaciones de la selección española en EEUU, bajo la lupa por los impagos de Sánchez a las renovables

La ofensiva judicial contra el Reino de España por el impago de los laudos de las renovables ha alcanzado ya de lleno a la logística de la selección de fútbol en el Mundial de 2026. El centro de operaciones elegido por la selección española para su estancia en Estados Unidos figura también en el radar de los acreedores que buscan embargar activos del Estado español para compensar así los incumplimientos del gobierno de Pedro Sánchez.

Como trascendió el pasado mes de enero, la selección española ha fijado su base durante la fase de grupos en Chattanooga, localidad ubicada en Tennessee, donde se alojará en el hotel Embassy Suites by Hilton, cadena hotelera que, como explico Libertad Digital, ha recibido ya una notificación judicial que anticipa el posible embargo de los pagos que España debería realizar para poder alojarse en el complejo.

En Tennessee, España tiene previsto entrenar en las instalaciones de la Baylor School. Esta sede, diseñada para acoger durante varias semanas al equipo nacional, sirvió como centro de operaciones para el Auckland City neozelandés a lo largo de su participación en el Mundial de Clubes que se celebró el pasado verano en suelo estadounidense. Esta ubicación se sitúa a menos de dos horas en coche de Atlanta, localidad donde España disputará sus dos primeros encuentros, previstos para los días 15 y 21 de junio ante Cabo Verde y Arabia Saudí.

La escuela Baylor, cuyos campos de entrenamiento están llamados a convertirse en el "laboratorio" de trabajo de la actual campeona de la Eurocopa, se convierte ahora en un activo estratégico para los acreedores de España, que insisten en tomar medidas legales para evitar la situación de impago en la que sigue incurriendo el Ejecutivo socialista. Así, como muestra la siguiente notificación judicial, los responsables del centro ya han recibido el comunicado formal que obliga a Baylor a divulgar cualquier tipo de transacción económica mantenida con España.

Notificación judicial a la escuela Baylor.

En concreto, la justicia estadounidense exige información detallada sobre los acuerdos firmados, los servicios prestados —incluyendo el uso de instalaciones deportivas— y, especialmente, todos los pagos realizados o previstos por parte de España o en su nombre. La clave de esta ofensiva es que los acreedores no buscan actuar contra Baylor ni la selección, sino contra los flujos económicos vinculados al Estado español. En virtud del derecho procesal estadounidense, cualquier pago que España deba realizar a proveedores dentro de su jurisdicción puede ser identificado, bloqueado o redirigido para satisfacer las deudas pendientes.

Esto sitúa en una posición delicada toda la operativa del Mundial. Desde el alquiler de instalaciones deportivas hasta los servicios logísticos o de alojamiento, cualquier contrato firmado en Estados Unidos queda potencialmente expuesto a medidas de embargo. El resultado es un escenario inédito: el mismo centro entrenamiento que debe servir de cuartel general para preparar los partidos del Mundial se encuentra también bajo escrutinio judicial como posible punto de paso de pagos embargables. Todo ello en el contexto de una deuda acumulada que supera los 2.300 millones de euros por los laudos de las renovables, de los cuales más de 500 millones se explican por la acumulación de intereses de demora y condenas en costas.

La presión sobre España no deja de aumentar. Y ahora, por primera vez, esa presión amenaza con trasladarse al terreno de juego: no en forma de sanciones deportivas, sino a través de la logística, los contratos y los pagos que hacen posible la participación de la selección española en el mayor escaparate del fútbol mundial. Asimismo, este diario ha informado también de las notificaciones judiciales que han sido remitidas a la FIFA y Adidas, de modo que la ofensiva legal trasciende la operativa de España en Tennessee –Hilton y Baylor– y abarca también otros ámbitos, con todo lo que supone este posible "bloqueo" a la actividad de la selección en suelo estadounidense.