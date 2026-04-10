El enésimo patinazo de Eduardo Garzón: tilda de "milagro económico" a la economía nazi

El economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Eduardo Garzón, nos tiene acostumbrados a hacer declaraciones llamativas y, en muchos casos, desafortunadas, donde suele meter la pata en cuestiones políticas y económicas. En un post que publicó hace unos días en su cuenta de X, tildó de "milagro económico" a la economía nazi. Así se expresó el menor de los Garzón en su cuenta personal:

La Alemania nazi resucitó su economía en apenas unos años gracias al gasto público y a la creación de dinero, y sin tener problemas de inflación. Lástima que usaran todo ese ingenio para hacer el mal.https://t.co/QjYOOQIu1Y pic.twitter.com/gynhB4Ddcf — Eduardo Garzón (@edugaresp) April 4, 2026

"La Alemania nazi resucitó su economía en apenas unos años gracias al gasto público y a la creación de dinero, y sin tener problemas de inflación. Lástima que usaran todo ese ingenio para hacer el mal", señalaba el economista.

La respuesta de otros compañeros de profesión no se hizo esperar y Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides, le contestaba lo siguiente en X:

No hubo milagro económico alemán bajo Hitler. No sé cómo lo hace, pero Eduardo Garzón siempre tiene la peor interpretación económica posible. La peor. Siempre. La Alemania nazi "resucitó" su economía a base de gasto militar. Pero claro, el gasto militar daba poder de compra a… pic.twitter.com/E7HVH8x4Ay — Daniel Fernández Méndez (@danfmsg) April 5, 2026

Como bien explica Daniel Fernández, una parte muy importante del gasto público durante el régimen de Adolf Hitler se destinó a gasto militar, en concreto para sufragar todo el rearme armamentístico de Alemania durante la década de 1930, lo que permitió que la nación germana se convirtiera en una superpotencia bélica a finales de dicha década.

Tal y como muestra esta tabla, extraída de un estudio de Albrecht Ritschl (profesor de Historia Económica en la London School of Economics y especialista en la economía nazi), podemos ver cómo el gasto militar ocupaba un peso muy importante en el gasto público alemán durante la década de 1930.

Como se puede ver en la tabla, entre 1932 y 1939 el gasto público del gobierno central destinado a fines militares representó de media el 55,7% del total, llegando a superar el 80% en los periodos 1936-37 y 1938-39. Por lo tanto, la economía alemana durante el mandato de Adolf Hitler estaba fundamentalmente orientada al rearme y al esfuerzo militar, con todas las implicaciones que esto tiene.

Otra característica de la economía nazi es que "se recuperó rápidamente" gracias a un incremento brutal del déficit público, como se puede ver en la siguiente tabla:

En esta imagen podemos ver cómo el déficit pasó de ser prácticamente inexistente en 1932 a alcanzar cerca de 12.000 millones de marcos alemanes (Reichsmark), una cifra que en la actualidad equivaldría a alrededor de 97.000 millones de euros.

Si bien es cierto que la pobreza extrema disminuyó y que la renta per cápita de los alemanes creció durante esos años, esto no se debió a la creación de más riqueza como consecuencia de un crecimiento económico sano y sostenible, sino al empleo masivo de la población en fines bélicos y a la anexión de varios países mediante la fuerza de las armas.

Con lo cual, y aunque sobre este tema se podría escribir mucho más, lo cierto es que Alemania no resucitó gracias al gasto público, como afirma Garzón. Este modelo se basó en concentrar la inmensa mayoría del gasto gubernamental en cuestiones militares e imperialistas, lo que provocó un fuerte aumento de la deuda pública y empobreció a las generaciones futuras. Se trató, en suma, de un modelo cortoplacista cuyo único objetivo real era preparar la economía para los planes expansionistas de Hitler.