Sumar quiere reducir la velocidad a 110 km/h en autopistas para ahorrar gasolina

Desde Sumar, la coalición política fundada por Yolanda Díaz, han propuesto reducir el límite de velocidad en las autopistas en 10 km/h, pasando de 120 a 110 km/h, tal y como recomendó recientemente la Comisión Europea a través de su comisario de Energía, Dan Jørgensen, y como ya informamos en Libre Mercado.

Ha sido este jueves cuando el diputado de Compromís y portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez, ha declarado lo siguiente en rueda de prensa:

"La semana pasada, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, pidió a los gobiernos estatales un plan de contingencia con medidas que garantizaran el suministro y, al mismo tiempo, redujeran la demanda, especialmente en el transporte, que saben que es uno de los elementos más dependientes de los fósiles. Por eso, creo que también es importante destacar que España ha hecho un gran trabajo en materia de renovables y que estamos mejor que la mayoría de los países europeos, tanto para combatir el encarecimiento como, sobre todo, el desabastecimiento y la escasez. Dicho esto, creo que es importante escuchar a la Agencia Internacional de Energía, que pide que los Estados se abstengan de adoptar medidas que puedan aumentar el uso de los combustibles".

Reducir la velocidad y prohibir los vuelos cortos

"Por ello, pedimos a la vicepresidenta de Transición Ecológica que exija al ministro de Transportes la paralización de las ampliaciones de puertos y aeropuertos, que, como saben, son unas infraestructuras que requieren una alta dependencia de la energía fósil. En segundo lugar, pedimos a la ministra de Energía y al ministro Puente de Transportes que estudien implementar las medidas que recomienda la Unión Europea, como la reducción de la velocidad 10 kilómetros por hora en el caso de autopistas, implementar la prohibición de los vuelos cortos, que, como saben, conseguimos aprobar en la Ley de Movilidad Sostenible y entendemos que debe entrar en vigor antes de este verano, así como reforzar las frecuencias de Cercanías, media distancia y la financiación del transporte metropolitano", sentenciaba el portavoz del grupo Sumar.

De esta forma, la formación de Yolanda Díaz no solo presiona para reducir el límite de velocidad en las autopistas, sino que también insiste en que entre en vigor la prohibición de los vuelos cortos y en aumentar el gasto en transporte público, como el tren.

Sumar copia a otros países

Estas iniciativas van en la línea de lo que ya están aplicando otros países en todo el mundo, donde se recortan las libertades de los ciudadanos con la excusa de luchar contra la escasez de petróleo en el contexto actual. Hace unos días contábamos en este medio cómo hay países que están racionando el consumo de combustible, prohibiendo que los comercios permanezcan abiertos a determinadas horas o estableciendo "un día sin coche" a la semana.

Se desconoce cuál sería el impacto real de esta medida en el ahorro de petróleo, pero lo que sí está claro es que supondría un recorte a las libertades de los ciudadanos, no solo para poder circular a mayor velocidad por las autopistas sin comprometer la seguridad, sino también para utilizar el avión como medio de transporte.