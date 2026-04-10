Las aerolíneas españolas avisan del posible encarecimiento del precio de los vuelos en invierno

Las compañías aéreas que operan en España afrontan con normalidad el suministro de combustible para el actual trimestre y la temporada de verano, gracias a las coberturas de compra realizadas con antelación. Sin embargo, tanto la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) como Volotea advierten de que la evolución del conflicto en Oriente Medio podría tener consecuencias en los costes del sector a partir de la temporada de invierno.

Abastecimiento asegurado en España

Durante un encuentro organizado por el grupo hotelero Hotusa, el presidente de ALA, Javier Gándara, y el consejero delegado de Volotea, Carlos Muñoz, han coincidido en que no existen problemas de suministro en el mercado español. Según han explicado, alrededor del 80% del combustible que consumen las aerolíneas en España se refina en el propio país, lo que contribuye a garantizar la estabilidad del abastecimiento.

Ambos directivos han subrayado que esta estructura de suministro permite que, por el momento, las compañías operen sin tensiones relevantes en la disponibilidad de queroseno de aviación, conocido como jet fuel, uno de los principales costes operativos del sector.

El impacto del precio del jet fuel

El combustible representa en torno al 30% de los gastos totales de una aerolínea, lo que convierte su evolución en un factor determinante para la rentabilidad del sector. Javier Gándara ha explicado que el precio del jet fuel no siempre evoluciona de forma paralela al del petróleo, ya que su proceso de refinado es más complejo y está sujeto a dinámicas propias del mercado energético.

Esta diferencia provoca que, en determinados contextos geopolíticos, el combustible de aviación pueda experimentar subidas más intensas que otras materias primas energéticas, lo que repercute directamente en la estructura de costes de las compañías aéreas.

Coberturas financieras para el verano

Uno de los elementos clave que, según ALA, está permitiendo estabilidad a corto plazo es el uso de coberturas financieras. Las aerolínas europeas cuentan en muchos casos con mecanismos de protección que cubren entre el 70% y el 80% del combustible a varios trimestres vista, e incluso hasta un año.

Esto significa que el combustible que se está consumiendo actualmente fue adquirido meses atrás a precios más bajos, lo que permite contener el impacto de la volatilidad del mercado energético durante el trimestre en curso y la temporada estival. En este contexto, el sector considera que el verano está, en gran medida, asegurado en términos de costes de combustible.

Riesgo condicionado al conflicto en Oriente Medio

A pesar de esta situación de estabilidad a corto plazo, los representantes del sector han advertido de que una prolongación del conflicto en Irán y el resto de la región de Oriente Medio podría alterar el escenario a partir de la temporada de invierno.

En ese caso, el incremento del precio del combustible podría trasladarse progresivamente a dos posibles vías: un aumento de las tarifas aéreas para los pasajeros o una reducción de la capacidad operativa de las aerolíneas, en función de cómo evolucione la demanda y la presión de costes.

Durante su intervención, Gándara ha señalado también que las aerolíneas europeas cuentan con mayores niveles de cobertura de combustible que las estadounidenses, lo que les permite amortiguar mejor los movimientos bruscos del mercado a corto plazo.