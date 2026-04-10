Libertad Digital acuerda con Prana Software ayudas para que su audiencia afronte VeriFactu

Libertad Digital ha alcanzado un acuerdo con Prana Software para ofrecer a su audiencia una ventaja adicional del 10% en la contratación de esta solución de gestión, en una iniciativa dirigida a facilitar la adaptación de autónomos y pequeñas empresas a VeriFactu.

La alianza sitúa el foco en una necesidad cada vez más presente entre profesionales y pequeños negocios: cómo afrontar los cambios ligados a los sistemas de facturación sin que eso se traduzca en más carga administrativa, más dudas técnicas o más tiempo perdido.

Con este movimiento, Libertad Digital busca aportar una respuesta útil a una preocupación concreta de su audiencia. No se trata solo de ofrecer una ventaja en la contratación de un software, sino de acercar una solución que permita a muchos autónomos y pymes prepararse para VeriFactu con mayores garantías y con una herramienta pensada para el día a día.

El acuerdo con Prana Software se enmarca en esa lógica de servicio. La plataforma permite ordenar procesos habituales del negocio, desde la emisión de facturas hasta el control de la operativa administrativa, con un planteamiento orientado a simplificar la transición hacia el nuevo escenario de facturación.

De este modo, Libertad Digital traslada a su comunidad una propuesta que conecta con una necesidad real del tejido empresarial: adaptarse a VeriFactu sin convertir ese proceso en una barrera más para la gestión del negocio.

Las condiciones asociadas a esta colaboración estarán disponibles a través de los canales habilitados por Libertad Digital para sus lectores, oyentes y seguidores.

Sobre Libertad Digital

Libertad Digital es un grupo de comunicación español de referencia, con una audiencia especialmente atenta a la actualidad política, económica y empresarial.

Sobre Prana Software

Prana Software es una solución de gestión para autónomos y pequeñas empresas, enfocada en simplificar la facturación, la administración y la adaptación a VeriFactu.

Más información: https://www.prana.software/libertad-digital