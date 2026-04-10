Los ganaderos se niegan a bajar el precio de la leche y Planas les recuerda que cobran más que el resto de Europa

El conflicto entre ganaderos y la industria láctea vuelve a tensarse en España. En plena renovación de contratos, los productores protestan por lo que consideran una "imposición" de precios a la baja justo cuando los costes de producción están subiendo. Ante esta situación, el Gobierno ha pedido tranquilidad a las partes implicadas para evitar una crisis estructural en el campo español.

En las últimas semanas, organizaciones agrarias han denunciado que las industrias están forzando a la baja los nuevos contratos, en algunos casos con recortes de hasta 10 céntimos por litro. Según las granjas, estos nuevos precios rebajados se están imponiendo sin margen para negociar y bajo la amenaza de no coger la leche, un producto perecedero que les obliga a aceptar acuerdos que consideran injustos.

Por su parte, la industria transformadora argumenta que el consumo interno se ha enfriado y, además, existe la posibilidad de importar leche de Francia o Portugal a precios más bajos y hay que ajustar las tarifas para mantener la competitividad. Las empresas advierten de que mantener precios artificialmente altos podría derivar en una pérdida de cuota de mercado frente a productos extranjeros más baratos.

La falta de acuerdo entre las partes quedó patente en la última reunión sectorial, donde industria y productores no consiguieron acercar posturas y, por el momento, no parecen dispuestos a renegociar.

El Gobierno pide cautela

Frente a este escenario, el Ministerio de Agricultura opta por rebajar el tono. En su último encuentro con representantes del sector, el departamento que dirige Luis Planas ha pedido "prudencia" y ha recordó que el mercado lácteo español mantiene una evolución relativamente estable.

Desde el Ejecutivo subrayan además un dato clave: los precios que perciben los ganaderos en España se sitúan actualmente por encima de la media de la Unión Europea, un argumento que el Ministerio utiliza para contextualizar la situación y evitar alarmismos.

Sin embargo, en esa estrategia de sorber y soplar al mismo tiempo, el propio Gobierno reconoce la incertidumbre derivada del contexto internacional, que está elevando los costes de producción, y apela a cumplir estrictamente tanto el denominado "paquete lácteo" (normas de negociación de la UE para el sector de la leche) como la Ley de la Cadena (la prohibición de vender a pérdidas) para garantizar transparencia y un reparto justo del valor.

Subida del precio de los lácteos

La realidad a pie de granja dibuja un panorama más complejo. Los productores aseguran que están perdiendo explotaciones y alertan de una reducción de la cabaña ganadera. También advierten de que la presión sobre los precios puede acelerar aún más el cierre de granjas, especialmente las de menor tamaño.

Mientras tanto, los consumidores están pagando una subida del 3% interanual de la leche entera tras haber registrado incrementos superiores al 5% durante buena parte de 2025, según el IPC de febrero. La leche semidesnatada y desnatada han subido un 2,6% con respecto al año pasado, mientras que el queso y el yogur se han encarecido un 2,3% y un 3,3% respectivamente.