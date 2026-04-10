Manuel Domínguez, vicepresidente de las Islas Canarias: "Canarias ofrece el régimen económico más competitivo de la UE"

Durante décadas, la imagen exterior de las Islas Canarias ha estado ligada casi exclusivamente al turismo de masas y a un singular marco de ventajas fiscales. Sin embargo, bajo el sol del archipiélago se está gestando una revolución silenciosa. Hoy, las islas ya no solo exportan productos primarios o servicios turísticos; exportan tecnología aeroespacial, producen superproducciones de Hollywood, desarrollan videojuegos de éxito mundial y lideran la investigación en economía azul.

Canarias ha dejado de mirar solo a sus fronteras para posicionarse como un puente tricontinental estratégico entre Europa, África y América. Un ecosistema donde la seguridad jurídica europea se funde con una calidad de vida envidiable y los incentivos fiscales más competitivos de la Unión Europea, como el 4% en el Impuesto de Sociedades de la Zona Especial Canaria (ZEC).

Para profundizar en este cambio de paradigma y entender cómo las islas están compitiendo de tú a tú con hubs como Dublín o Lisboa, entrevistamos a Manuel Domínguez, Vicepresidente del Gobierno de Canarias.

Pregunta: Vicepresidente, durante años Canarias ha sido conocida principalmente por su régimen fiscal especial. ¿Por qué es importante cambiar esa narrativa y posicionar al archipiélago como un hub de innovación y talento, más allá de las ventajas tributarias?

Respuesta: Pues mire, para crear ecosistemas estables y generadores de talento en las islas. Queremos que quien venga a invertir a Canarias lo haga no sólo por razones económicas sino también por geoestrategia, por la calidad de nuestras infraestructuras, por nuestra conectividad… Queremos que conozcan nuestra calidad de vida y nuestra apuesta por la sostenibilidad territorial y sobre todo, que conozcan el talento vibrante canario y la red de empresas y profesionales que se están tejiendo en cada uno de los sectores estratégicos en los que estamos trabajando.

P: Habla usted de que "Canarias no compite con paraísos fiscales, sino con ecosistemas como Dublín, Barcelona o Lisboa". ¿Qué tiene Canarias que no tengan esos otros hubs europeos? ¿Cuál es su ventaja competitiva diferencial?

R: Principalmente nuestra posición en el mapa. Estamos al lado de África e interconectados comercial y culturalmente con Latinoamérica. Somos Europa y gozamos de todo lo que esto implica, especialmente la seguridad física y jurídica, pero somos un puente tricontinental, un hub en el Atlántico. Además de esto, nuestra calidad de vida sin duda es un atractivo para la retención o baja rotación del talento. Y le pongo un ejemplo muy simple, pero que marcha la diferencia: no es lo mismo trabajar con las horas de luz y sol que tenemos en Canarias respecto a otros destinos. Pero, sobre todo, hay un aspecto que no lo digo yo, sino las empresas e inversores que tantean Canarias: el apoyo público a la instalación de estas compañías en todos los niveles. Estamos trabajando coordinadamente con todas las instituciones que nos dedicamos a la internacionalización en Canarias y lo hacemos tanto horizontal como verticalmente, trabajando mano a mano con las empresas que componen cada clúster y asociación empresarial. Y esto, sin duda, es el éxito que estamos teniendo en sectores tan importantes para nosotros como el audiovisual.

Sectores estratégicos: aerospacial y tech

P: El Instituto de Astrofísica de Canarias y los observatorios del Teide y Roque de los Muchachos son reconocidos mundialmente. Más allá de la investigación pura, ¿cómo está Canarias transformando esa excelencia científica en oportunidades de negocio?

R: La Estrategia Aeroespacial Canaria es la hoja de ruta para impulsar el sector. Por ejemplo, para el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que es uno de los referentes desarrolladores de esta industria, es una verdadera oportunidad y está posicionando a Fuerteventura como el epicentro de la innovación. Es por esto por lo que el eje central de la propuesta canaria es el Canarias Stratoport for HAPS & UAS, ubicado en Fuerteventura. Esta infraestructura, única en su clase, permite el despegue y aterrizaje de sistemas no tripulados de gran envergadura (UAS) y pseudosatélites de gran altitud (HAPS). En el marco del Canarias Geo Innovation Program 2030, los avances en observación de la Tierra y monitorización medioambiental demuestran que las islas ofrecen una capacidad logística sin parangón para la gestión de emergencias, vigilancia costera y biodiversidad.

P: Startups y sector tecnológico están aterrizando en las Islas y desde Canarias también se está trabajando con terceros países en el desarrollo de esta industria. ¿Cuáles son los datos?

R: Canarias se posiciona como un hub tecnológico diferenciado, con un sector TIC que crece a un ritmo superior a la media nacional. En 2024, hemos facilitado la instalación de 78 nuevas empresas con una inversión de 82 millones de euros y la previsión es crear 750 empleos. El sector TIC ya supera las 3.000 empresas, creciendo al doble de la media nacional. Solo en el ámbito audiovisual y tecnológico-creativo, existen 595 empresas. El sector tecnológico en Canarias actúa como habilitador de la transformación digital de los otros cuatro sectores estratégicos. La adopción de inteligencia artificial, el despliegue del 5G y la ciberseguridad son prioridades recogidas en la Agenda Digital de Canarias 2025.

P: ¿Cuáles son los puntos fuertes en este desarrollo tecnológico?

R: El Informe eCanarias 2024 muestra un avance sólido en la digitalización empresarial, destacando que el Archipiélago lidera el uso regional de medios sociales para negocios y está aumentando rápidamente la adopción de IA. El Centro de Innovación Digital de Canarias (CIDIHUB) ha prestado más de 200 servicios en 2024, incluyendo diagnósticos de madurez digital y servicios "Test Before Invest" para que las pymes prueben tecnologías antes de su adquisición. La ciberseguridad se ha reforzado a través del programa "CyberCan Boost", un itinerario formativo y de asesoramiento para fortalecer el tejido empresarial frente a amenazas digitales. Además, la alianza entre Canarias y el País Vasco para compartir buenas prácticas en I+D+i subraya el compromiso regional con el empleo de calidad y el alto valor añadido.

Industria audiovisual y videojuegos

P: Producciones como "Fast & Furious", "Wonder Woman" o "The Witcher" han elegido Canarias. Pero más allá de las superproducciones, ¿cuál es la estrategia para consolidar un ecosistema audiovisual completo, con talento local, postproducción y contenido original canario para plataformas?

R: El audiovisual es un claro ejemplo de hacia dónde queremos ir para diversificar nuestra economía y hacerlo, además, a través del talento. La estrategia se centra en consolidar a Canarias como un HUB internacional de producción y postproducción, aprovechando el ya consolidado ecosistema local y los incentivos fiscales más competitivos de Europa: nuestro REF. El enfoque principal es la atracción de rodajes de grandes estudios y la promoción de la industria de la animación y los videojuegos bajo las marcas "Canarias tu mejor versión" y "Canary Islands Film". Se busca no solo ser un destino de rodajes, sino fortalecer el tejido local para que participe en coproducciones internacionales y retener el talento. Para ello, se acompaña a las empresas y se buscan inversores en los principales mercados como la Berlinale, Annecy, Festival de Málaga o el de San Sebastián. Y le voy a poner un ejemplo para que vea que vamos por buen camino: en el pasado mes de marzo el empleo en el sector audiovisual y las actividades cinematográficas creció un 18,84% en comparación con febrero: 415 empleos en este sector en un mes. Algo estaremos haciendo bien.

P: Mercury Steam, creadores de "Metroid Dread" para Nintendo, es un caso de éxito en videojuegos desarrollado desde Canarias. ¿Cómo se replica ese modelo? ¿Qué apoyo institucional existe para startups de gaming, estudios indie o empresas de entretenimiento digital?

R: El sector del gaming ya camina solo y con tanta entidad que está fuera del audiovisual. Hace nada no había prácticamente este tipo de empresas en Canarias, y hoy contamos con más de 40 estudios dedicados a los videojuegos y dos asociaciones regionales que trabajan esta estrategia de manera coordinada con la administración. Es lo que hemos conseguido con el audiovisual, trabajar de la mano desde la administración con las empresas para atender exactamente sus demandas. Les ofrecemos apoyo directo con programas de subvenciones a proyectos de internacionalización, o también dándoles la posibilidad de participar en ferias y mercados clave para seguir formándose, creciendo, identificando oportunidades y partners, como, por ejemplo, la Tokyo Game Show, BitSummit Kioto o la Games Developer Conference de San Francisco".

Economía azul

P: Canarias por todas sus condiciones ¿es impulsora realmente de la economía azul y la sostenibilidad que ello conllevaría de la región?

R: Mire, para Canarias, la economía azul es un eje vertebrador de su estrategia. El sector contribuyó con 3.500 millones de euros al PIB regional (7,1% del total) y generó 71.000 empleos directos e indirectos (7,7% del total de la región). Además, dentro de esta área, el turismo náutico es el subsector más intensivo en empleo (58% del empleo azul directo), aportando 800 millones de euros al PIB regional. La especialización de Canarias en este ámbito se apoya en infraestructuras que facilitan el desarrollo de la biotecnología marina y las energías renovables undimotrices y eólicas flotantes, aprovechando recursos naturales únicos.

P: Últimamente no paramos de leer y escuchar noticias que ponen a Gran Canaria en el mapa de la eólica marina offshore. ¿Qué se está haciendo en este sentido?

R: La eólica marina offshore es sin duda uno de los grandes desafíos de Canarias. Desde el Gobierno estamos planteando que el estreno de la eólica marina en España se materialice mediante un concurso piloto en la isla, con una potencia de entre 220 y 250 megavatios y un diseño específico para su realidad energética. Así se puso de manifiesto en la V Mesa de la Eólica Marina, convocada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, y donde se pusieron sobre la mesa las alegaciones que el archipiélago remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica de cara al primer procedimiento estatal de concurrencia competitiva para esta tecnología. En este punto, desde el Gobierno lo que pedimos es que la primera subasta incluya un área marina frente a Gran Canaria con un cupo cercano a los 250 megavatios (MW).

Talento y capital humano

P: Usted habla de que el verdadero activo canario es el talento. Pero seamos francos: Canarias ha sufrido históricamente fuga de cerebros hacia Madrid, Barcelona o el extranjero. ¿Qué está cambiando? ¿Cómo están consiguiendo retener y atraer talento cualificado?

R: No le falta razón, pero estamos cambiando las cosas. Ahora estamos atrayendo sectores atractivos y que demandan perfiles de alto nivel y cualificados, lo que está generando, sin duda, unas mejores condiciones y empleo de calidad. Esto es ya, en sí mismo, es un reclamo para aquellos que aman su tierra, pero que se veían obligados a salir de las islas para poder seguir creciendo profesionalmente. Hoy en día estamos trabajando para que encuentren aquí las condiciones laborales que buscan fuera, combinadas con otras contraprestaciones como la calidad de vida. Estamos en un momento clave, donde se genera, en muchos sectores proyectos muy interesantes en las islas, y esto es lo que está haciendo que el talento canario se quede. Con esto también estamos consiguiendo atraer a las islas perfiles profesionales que están ayudando a la especialización que se demanda y poder seguir ejecutando esos proyectos.

P: ¿Qué políticas concretas tienen para atraer y facilitar la instalación de este perfil?

R: Mire, nuestro objetivo es la atracción de inversión, es decir, que las empresas se instalen en Canarias y generen aquí empleo de calidad. Para ello, trabajamos para que encuentren en el Archipiélago incentivos suficientes para establecer una sede o desarrollar un proyecto con empresas locales y profesionales de las islas. Más allá de los incentivos de nuestro fuero, contamos también con proyectos de acompañamiento para la implantación de la empresa en las islas como, por ejemplo, el programa Landing Canarias. Trabajamos para que canarias sea un territorio friendly para los negocios.

Régimen fiscal y herramientas de inversión

P: Entremos en lo concreto: ZEC al 4%, RIC, IGIC, REF... Para un empresario o inversor que nos esté escuchando, ¿cuál es el "paquete fiscal" real que Canarias pone sobre la mesa? ¿Qué requisitos hay que cumplir?

R: Sin duda, le digo que, en estos momentos, Canarias ofrece el régimen económico más competitivo de la UE: un 4% fijo en Sociedades (ZEC), deducciones en I+D+i de hasta el 90% , un IGIC del 7% y una bonificación del 50% de la cuota por producir bienes corporales en las islas. Además, la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) permite reducir la base imponible hasta en un 90% si reinviertes tus beneficios, entre otros. Los requisitos para acceder a la ZEC son claros y están orientados a garantizar un impacto real en la economía local: es necesario constituir una entidad de nueva creación, realizar una inversión mínima (a partir de 50.000 €, en función de la isla) y crear entre 3 y 5 empleos vinculados a actividades estratégicas autorizadas que contribuyan a la diversificación económica de Canarias. En este contexto, el resto de los beneficios fiscales se aplican exclusivamente a los trabajos, servicios o producciones que se desarrollen efectivamente en el territorio canario, asegurando así que las ventajas del régimen repercutan directamente en la economía del Archipiélago.

P: ¿Cuánto se tarda en que una empresa sea admitida o considerada dentro de la Zona Especial Canaria o ZEC?

R: Es uno de los trámites más ágiles y del que más orgullosos estamos, ya que mensualmente se reúne la mesa y se valoran y aceptan o no las propuestas recibidas, así que en tan solo 30 días las empresas tienen ya una respuesta.

P: Si tuviera que convencer en 60 segundos a un CEO, un gestor de fondos o un family office aquí presente de por qué debería considerar seriamente Canarias para su próximo proyecto o inversión, ¿qué les diría? ¿Cuál es su elevator pitch?

R: Les diría que vayan a los casos de éxito porque son ellos quienes mejor les van a explicar el por qué y qué están consiguiendo. Los datos hablan y nosotros lo vemos, Canarias está posicionándose como hub Atlántico en sectores tan competitivos internacionalmente como el audiovisual, el tecnológico, economía azul o aeroespacial y cuando uno viene a Canarias entiende rápidamente el por qué. La mejor manera de conocer cómo actúa nuestro REF es invirtiendo en nuestra tierra.