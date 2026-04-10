Mónica García manipula un estudio para culpar a la vivienda del récord de bajas laborales

Durante una rueda de prensa de Sumar en el Congreso de los Diputados celebrada el pasado lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, vinculó el elevado número de bajas médicas registrado en 2025 con el hecho de que la vivienda se haya convertido en "el principal factor de angustia, ansiedad e incluso depresión para el 38% de la ciudadanía", justificando así la prórroga de los alquileres que impulsa su partido.

Lo primero que conviene aclarar es que las afirmaciones realizadas por Mónica García distan mucho de encajar con la realidad. En primer lugar, porque la ministra hace referencia a un estudio sobre vivienda y salud mental elaborado por GAD3 para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) donde no se dice lo que ella afirma.

Mónica García manipula los datos

En concreto, en la citada encuesta (que se puede leer aquí), se dice que la situación de la vivienda, en los últimos tiempos, "ha provocado que el 38% de los ciudadanos puedan haberse sentido angustiados ante la perspectiva de perder la vivienda y tener que regresar al domicilio familiar, atendiendo a los datos de la muestra". También se dice que "un 30% ha experimentado soledad y un 23% depresión". Además de que un 60% de la población reconoce un "impacto positivo de su vivienda en su bienestar emocional y mental".

Con lo cual, vemos que mientras Mónica García señala que el 38% de los ciudadanos han afirmado que su principal factor de angustia, ansiedad e incluso depresión es la vivienda, el estudio no dice exactamente eso.

Relación entre vivienda y bajas

Tras la pregunta de una periodista sobre qué pueden hacer las Administraciones Públicas para solucionar el problema de las bajas laborales (que se han disparado en 2025), la ministra de Sanidad evitó responder a la pregunta y afirmó que: "Si para el 38% de los ciudadanos el principal motivo de angustia es la vivienda, claramente el principal motivo y detonante de la falta de bienestar e incluso de problemas de salud está vinculado a la vivienda". De esta forma, en lugar de responder a la cuestión que le fue planteada sobre las bajas laborales, Mónica García incidió en que el problema de la vivienda afecta en el bienestar y salud de los ciudadanos.

Aunque el problema de la vivienda puede afectar negativamente a la salud mental de algunas personas, no se puede afirmar que este sea el "principal motivo y detonante de la falta de bienestar", tal como indica Mónica García.

La ministra de Sanidad también afirmó que le "parece bastante frívolo hablar de que hay muchas bajas, como si se intentara echarle la culpa a los trabajadores por cogerse esas bajas". Sea como fuere, con estas declaraciones Mónica García trata de atribuir al problema de la vivienda el aumento de las bajas laborales en España y de presentar la llamada "prórroga de los alquileres" como la solución a dicho problema. Todo ello en el marco de la rueda de prensa a la que asistió el lunes, donde se presentó la campaña de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns titulada "Pide la prórroga, defiende la prórroga".

En conclusión, la ministra de Sanidad ha distorsionado unos datos sobre salud mental relacionados con la vivienda para intentar convencer a la población de que el aumento de las bajas laborales se debe a la crisis de vivienda que sufre España y, de este modo, justificar la prórroga de los alquileres como la gran solución. Sin embargo, son precisamente sus medidas (y las de su partido) las principales responsables de que el precio de la vivienda siga subiendo.