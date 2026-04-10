La solución de Rufián para la vivienda: "No hay que construir más"

Uno de los grandes problemas de nuestra economía es la crisis de la vivienda. Al respecto, en Libre Mercado hemos explicado que la situación actual es consecuencia, en última instancia, del exceso de intervencionismo y el control que ejerce el Estado sobre el suelo. Por ello, lo que necesita el sector es un mercado más dinámico y libre de los lastres que imponen las autoridades públicas.

Sin embargo, desde la izquierda política y mediática siguen negando la lógica económica elemental y defienden que, en lugar de liberalizar el mercado inmobiliario, se debe incrementar el intervencionismo del Gobierno. De hecho, lo más grave es que, en lugar de aceptar el funcionamiento básico de la economía, desde estos sectores se defiende que la solución para la crisis de la vivienda en ningún caso pasa por incrementar la oferta.

Otro disparate de Rufián

Así las cosas, durante su intervención en el evento celebrado este pasado jueves 9 de abril en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, junto con Irene Montero, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quiso referirse al problema de la vivienda. De este modo, Rufián recurrió a la demagogia habitual que emplea la izquierda y señaló a quienes considera los culpables del incremento de los precios de los inmuebles: aquellos que denomina "especuladores".

En este sentido, Rufián aseguró que "no quiero especuladores en mi país, no quiero gente que especule con la vivienda". De esta forma, el portavoz de ERC trataba de obviar que, como hemos comentado, el problema de fondo que explica el incremento de los precios de la vivienda radica en la escasez de oferta generada por el intervencionismo y las políticas del Gobierno como el de Sánchez, que frenan la construcción y la salida de vivienda en alquiler.

Gabriel Rufián: "La solución no es construir más viviendas. Lo que haces es que el especulador acumule. Eso lo tiene que decir la izquierda". Déficit de 700.000 viviendas y su 'solución' es que tú vivas en una habitación y las élites zurdas en su mansión.pic.twitter.com/sKK6AOePZe — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) April 9, 2026

Ahora bien, Rufián considera que el problema actual de la vivienda no se solucionaría construyendo más viviendas y, de este modo, incrementando su oferta. Al contrario, según afirmó en el evento, para Rufián "la solución no es crear y crear y fabricar y construir más viviendas". Según el portavoz de ERC, con este tipo de medidas "lo que haces es que el especulador acumule". Por ello, aseguró que "te tienes que cargar, vía impuestos, al acumulador".

Naturalmente, este tipo de comentarios ha llamado la atención en redes sociales, donde subrayan el sinsentido que suponen las palabras de Rufián. Así, como podemos observar, algunos usuarios le recordaban al portavoz de ERC que, de acuerdo con los datos disponibles, en nuestro país existe un déficit de 700.000 viviendas. Así, estos usuarios tiran también de ironía y expresan la hipocresía de Rufián, denunciando que "su 'solución' es que tú vivas en una habitación y las élites zurdas en su mansión".