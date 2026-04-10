Telefónica lanza un revolucionario servicio de drones en remoto

Telefónica ha puesto en marcha un nuevo servicio comercial de operación de drones pilotados en remoto para empresas y Administraciones Públicas desde su espacio 'T-Space', ubicado en el Centro Nacional de Supervisión y Operación –CNSO–, en Aravaca – Madrid–. La iniciativa permite gestionar vuelos de aeronaves no tripuladas a distancia mediante pilotos especializados y tecnologías de conectividad avanzada.

El nuevo modelo de operación se plantea como un servicio extremo a extremo –end-to-end– que elimina la necesidad de desplazar pilotos físicamente a cada misión. Según la compañía, el sistema integra la planificación del vuelo, la gestión de permisos, la conectividad, la analítica de datos y la operación remota desde un único entorno.

Drones automatizados y despliegue inmediato

El espacio 'T-Space', situado en el CNSO, concentra a los pilotos profesionales de Telefónica, que controlan los drones de forma remota y supervisan las misiones en tiempo real. Este centro se apoya en la experiencia de la operadora en la gestión de infraestructuras críticas de telecomunicaciones.

La solución incorpora tecnología Drone-in-a-Box, estaciones automatizadas que permiten el despegue, aterrizaje y recarga de los dispositivos sin intervención humana directa en el terreno. Estos sistemas mantienen los drones listos en el lugar de la misión para su activación inmediata. Este enfoque reduce los tiempos de despliegue frente a los modelos tradicionales.

Conectividad 5G, IA y edge computing

El servicio se apoya en la red 5G de Telefónica, que la compañía asegura que alcanza a cerca del 95% de la población, permitiendo vuelos de larga distancia, transmisión de vídeo en tiempo real y control continuo de los dispositivos.

A esta infraestructura se suma una red de nodos de edge computing que facilita el procesamiento de datos en el entorno más cercano a su origen. También se incorporan capacidades de network slicing para priorizar comunicaciones, sistemas de computer vision con inteligencia artificial para análisis de imágenes en tiempo real y el ecosistema Open Gateway para optimizar la planificación de vuelos.

Dos modalidades de servicio para clientes

Telefónica Empresas ofrece dos modelos de uso. Flight as a Service, dirigido a organizaciones que ya disponen de drones y externalizan su operación, y Drone as a Service, que incluye el suministro completo del equipo, sensores y procesamiento de la información.

En ambos casos, la operadora se encarga de la gestión operativa, la conectividad, el mantenimiento y la tramitación de permisos de vuelo según cada proyecto.

Aplicaciones en industria, energía y emergencias

El sistema está orientado a sectores como la industria, la energía, la logística y las Administraciones Públicas. Entre sus usos destacan la inspección de infraestructuras, la vigilancia de entornos y la prevención de incendios forestales.

Uno de los primeros proyectos se desarrolla en Cuacos de Yuste –Cáceres–, en colaboración con la Junta de Extremadura. El sistema permite detectar focos de calor y activar el vuelo de drones en remoto desde 'T-Space', que transmiten imágenes en tiempo real a los equipos de emergencias. En este caso, los bomberos forestales pueden decidir en minutos si desplazar efectivos o mantener la vigilancia aérea del área afectada.

El CNSO como centro neurálgico

El Centro Nacional de Supervisión y Operación –CNSO–, inaugurado en 1997, actúa como núcleo de control de la red de Telefónica en España, supervisando servicios de conectividad fija, móvil, banda ancha y televisión.

Con la incorporación de 'T-Space', amplía sus capacidades hacia la gestión del espacio aéreo digital y las operaciones con drones conectados. El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha señalado que la compañía es "el primer operador capaz de ofrecer un servicio integral de drones en remoto dentro de España", integrando hardware, conectividad, analítica, permisos, plataforma y operación.

Por su parte, el director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España, Sergio Sánchez, ha subrayado que el sistema ya se está aplicando en proyectos reales en entornos urbanos y rurales gracias a la cobertura de la red de la compañía.