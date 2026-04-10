Yolanda Díaz gastará 25 millones de euros en un plan de empleo y formación para menas

El pasado 9 de abril, la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció que su ministerio invertirá 25 millones de euros en un plan de empleo y formación para menores inmigrantes durante su intervención ante los medios de comunicación. Además, calificó como "la mejor noticia" el hecho de que más de 500.000 inmigrantes ilegales vayan a ser regularizados en las próximas semanas.

En este post, publicado por la agencia Europa Press en su cuenta oficial de X, podemos escuchar las palabras de Yolanda Díaz al respecto:

El Gobierno destinará 25 millones de euros para formar a jóvenes extranjeros y menores no acompañados: "Formación y empleo a 1.000 jóvenes extranjeros entre los 16 y 18 años" https://t.co/KDqCEwCsMm pic.twitter.com/W26BPiapPE — Europa Press (@europapress) April 9, 2026

"En breve vamos a aprobar el proceso de regularización de 500.000 personas migrantes en nuestro país. Es desde luego la mejor noticia. Desde este ministerio estamos trabajando muchas medidas para acompañar a las personas trabajadoras migrantes, pero ya les anuncio ahora mismo que vamos a poner en marcha dos elementos más. En primer lugar, vamos a sacar una convocatoria con 25 millones de euros en favor de los jóvenes extranjeros menores no acompañados para que puedan aprender trabajando y trabajar aprendiendo una profesión con una salida profesional. Vamos a dar formación y empleo a mil jóvenes extranjeros entre los 16 y los 18 años", anunciaba Yolanda Díaz.

25 millones para formar a 1.000 menas

Según se asegura desde el Gobierno, este proyecto "se llevará a cabo en colaboración con las entidades sin ánimo de lucro especializadas en el trabajo con población migrante, y los programas tendrán dos fases: una inicial formativa y, más adelante, un contrato de formación en alternancia con el empleo".

Este anuncio realizado por la ministra de Trabajo ha provocado una oleada de críticas en redes sociales, como se puede ver en el post que hemos mostrado anteriormente, donde tanto en las respuestas como en los mensajes citados se critica el elevado gasto y la dedicación a los menas.

Y otros 10 millones más para formar a inmigrantes en la construcción

No obstante, este no será el único gasto millonario destinado a extranjeros. Según la web oficial de La Moncloa, "se lanzará un programa piloto de 10 millones de euros para acciones formativas con población migrante en el sector de la construcción para la cualificación o la recualificación de personas trabajadoras migrantes; por otro lado, un segundo proyecto equivalente se llevará también a cabo con el mismo objetivo en colaboración con la Fundación del Metal".

En palabras de Yolanda Díaz: "La construcción y el metal tienen un importante potencial de asunción de personas trabajadoras para responder al desarrollo productivo del país. Y nuestro Ministerio contribuye a que el proceso de regularización aúne inclusión social, integración laboral y mejora de la productividad."

Así pues, el Gobierno de Pedro Sánchez gastará una media de 25.000 euros por MENA en formación y empleo, una política que ha indignado a una parte de la población, la cual considera que se está realizando un gasto excesivo en este tipo de inmigrantes.