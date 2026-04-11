Bienvenidos al mayor atraco fiscal de la historia de España: Sánchez casi multiplica por dos el IRPF de los trabajadores

Pedro Sánchez alardea de su recaudación fiscal. Nada menos que 325.356 millones de euros cobrados en 2025 por los distintos impuestos nacionales y sin tener en cuenta la subida de la Seguridad Social, otro gigantesco impuesto al que él y su equipo se niegan incluso a denominar como impuesto. Todo un hito, afirma él... Todo un hito que sale de los bolsillos de los españoles para tener la peor administración en mucho tiempo. Y todo un hito que ha supuesto que el cobro anual por el IRPF casi duplique ya el último previo a su llegada al poder en 2018.

¿Cuánto han subido los impuestos con respecto a 2017, el último año previo a la llegada de Pedro Sánchez al poder? Sánchez llegó a la Moncloa fruto de la moción de censura que se desarrolló entre mayo y junio de 2018. Es decir, que el último ejercicio no tocado por él fue el de 2017. Y si se hace la comparativa con respecto a ese ejercicio, las conclusiones son escalofriantes.

El IRPF de 2017 recaudó 77.038 millones de euros, tal y como reflejan los boletines oficiales de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez. En 2025, esa cifra se ha elevado hasta los 142.466 millones de euros. Es decir, que el incremento de recaudación de los bolsillos de todos los españoles asciende a nada menos que 65.428 millones de euros, casi un IRPF entero de aquel 2017. Traducido: el esfuerzo de los españoles en el pago del IRPF casi se ha duplicado pasados estos ocho años: ha crecido un 84,9%. Una auténtica locura, especialmente cuando la inflación en ese mismo periodo ha subido un 24,7%. Es decir, que el IRPF ha subido 3,4 veces lo que lo ha hecho la inflación.

No es distinta la tendencia en el saqueo fiscal a las empresas. El Impuesto sobre Sociedades de 2017 fue de 23.143 millones de euros. Y en 2025, de 42.266 millones de euros. Se ha disparado la recaudación en 19.123 millones de euros, un 82,6%.

En cuanto al IVA, en 2017 se recaudaron 63.647 millones de euros. Y en 2025, 99.532 millones, con un aumento de 35.885 millones de euros.

En Impuestos Especiales, la recaudación de 2017 quedó en 20.308 millones. Y en 2025, en 23.083 millones, con un aumento de 2.775 millones de euros.

Y todo ello supone que la recaudación tributaria total de 2017 quedó en 198.101 millones de euros, mientras que en 2025 se ha elevado hasta los 325.356 millones de euros. Lo que supone que de los bolsillos de los españoles han salido 127.255 millones de euros más que antes de la llegada de Sánchez al poder. El mismo presidente que afirmaba que nunca subiría los impuestos de los trabajadores y no ha dejado de hacerlo hasta en 97 ocasiones normativas.

Y todo ello es sin tener en cuenta la subida de la recaudación de la Seguridad Social con sus cotizaciones sociales, otro impuesto que golpea a empresas —por el pago a los empleados— y a los propios trabajadores. En 2017, esta entidad sacó de los bolsillos de empleadores y empleados 125.967 millones de euros. Y en 2025, según las estimaciones de cierre de año, lo hará por volumen de 180.000 millones de euros (cifra estimativa, a falta de confirmar el mes de diciembre), con un aumento de 54.033 millones de euros.

Traducido: que entre impuestos puros e impuestos sociales, el aumento de recaudación del Gobierno de Sánchez superará los 180.000 millones de euros: 181.288 de incremento de esfuerzo tributario.

Y, en caso de que se pueda justificar que la inflación deba ser trasladada íntegramente a la recaudación —cosa más que debatible porque esa inflación resta riqueza y, por lo tanto, reduce poder de compra—, por esa inflación, el crecimiento de la recaudación se debería haber limitado al 24,7%, es decir, a 80.044 millones de euros.

En resumen, que Pedro Sánchez ha subido los impuestos y cotizaciones sociales 2,2 veces la inflación.