El escudo social de Sánchez se convierte en un muro burocrático: "Miles de agricultores se quedarán fuera"

El Gobierno de Pedro Sánchez presume de escudo social, cuando en realidad lo que ha hecho ha sido levantar un muro burocrático. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) denuncia que el Ministerio de Agricultura ha diseñado un sistema que convierte el acceso a las subvenciones por el encarecimiento de fertilizantes en una auténtica carrera de obstáculos.

La organización agraria advierte de que "miles de agricultores quedarán fuera" debido a la complejidad del procedimiento. Y es que, frente a la concesión automática aplicada durante la guerra de Ucrania, el Ejecutivo ha optado ahora por un modelo cargado de requisitos.

Para empezar, los profesionales del campo deberán presentar una declaración responsable de forma telemática. Esto implica disponer de firma digital, manejar herramientas informáticas y cumplir condiciones como acreditar al menos 5.000 euros de ingresos agrarios en la Renta de 2024, además de conservar las facturas de fertilizantes durante cuatro años.

También llama la atención que el Ministerio dispondrá de hasta cuatro meses para publicar las listas de beneficiarios en la web del FEGA, pero solo concederá a los agricultores 15 días hábiles para tramitar dicha declaración responsable, sin la cual no se cobrará la subvención.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, lo tiene claro: "Si el Gobierno quiere ayudar de verdad al campo, que lo haga fácil". En su opinión, el actual planteamiento no solo complica el acceso, sino que expulsa directamente a pequeños agricultores y a los de mayor edad.

También recuerda que la media de edad del campo valenciano ronda los 65 años, con muchos profesionales que superan los 80. A las dificultades digitales se suma la falta de formación, la ausencia de oficinas de apoyo y, en muchos casos, una conexión a internet deficiente en las zonas rurales.

Prestaciones insuficientes

El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, contempla una ayuda de 55 euros por hectárea en regadío y 22 euros por hectárea en secano, con un máximo de 300 hectáreas por beneficiario y un mínimo de 100 euros.

Aguado resume que "el Gobierno pide demasiada burocracia para una cantidad tan exigua, que será totalmente insuficiente". Sobre todo porque "la escalada de los costes de producción, sobre todo de los fertilizantes nitrogenados y el gasóleo agrícola, ya ha supuesto en estas primeras semanas de conflicto más de 15 millones de euros de sobrecostes en la agricultura valenciana", denuncia.

Desde la organización consideran "injustificable" que, en este contexto, el Ejecutivo opte por complicar el acceso a unas subvenciones que "deberían llegar de forma ágil y directa". Por ello, exige al Ministerio de Agricultura que rectifique y recupere el sistema de concesión de oficio que se aplicó en la guerra de Ucrania.