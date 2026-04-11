Francia se lanza contra el absentismo: 680.000 inspecciones y un "botón de alerta" para ayudar a las empresas

Uno de los problemas más graves que afectan al tejido productivo español actualmente es el crecimiento del absentismo. Como hemos informado en Libre Mercado, a cierre del año pasado el 7,1% de las horas pactadas se pierde por absentismo, lo que supone un incremento de cuatro décimas respecto al año anterior. De este modo, cada día faltan a su puesto de trabajo 1.595.211 personas. No obstante, este problema también se está enquistando en otros países de nuestro entorno. Por ello, el Gobierno francés ha decidido aprobar un plan de medidas para frenar el incremento del absentismo en el país.

Frenar el absentismo

El absentismo no es un problema que afecta únicamente a la economía española. Como informa el medio francés especializado en información económica y financiera BFM Business, el año pasado la tasa de absentismo alcanzó un nuevo récord y se situó en el 4,8%, habiendo aumentado desde el 4,5% registrado el año anterior, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y los directivos, con un coste total de 12.000 millones de euros en subsidios diarios derivados del absentismo. Por ello, el Gobierno francés ha decidido frenar este fenómeno.

De acuerdo con las informaciones publicadas por el periódico francés Le Figaro, en declaraciones al canal de televisión TF1 el ministro francés de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo implementará medidas para reforzar los controles sobre las bajas por enfermedad y reducir el absentismo laboral. Como ha explicado el propio ministro, esta decisión se explica porque los abusos en las bajas médicas resultan "muy costosos para la Seguridad Social" y afectan el funcionamiento de las empresas. Así las cosas, BFM Business detalla que, en el marco del plan del Gobierno contra el absentismo, se prevén 680.000 inspecciones en las denominadas empresas "atípicas", que presentan las tasas más altas de absentismo.

Además, los fondos de pensiones y de seguros de salud laboral (Carsat) tendrán la obligación de invertir en empresas con más de 1.000 empleados que presenten tasas de absentismo particularmente elevadas en comparación con la media de su sector de actividad. Además, los empleadores podrán solicitar por iniciativa propia cheques a las cajas de seguro médico locales (CPAM). Por otra parte, el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, ha explicado que las empresas tendrán a su disposición un 'botón de alerta' para contactar con el sistema de seguridad social en caso de ausencias reiteradas de los empleados.

En este sentido, como detalla la prensa francesa, la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, los médicos podrán indicar en los certificados de baja laboral si el paciente puede reincorporarse al trabajo antes, adaptando su puesto de trabajo siempre que sea posible. Por otra parte, el Gobierno pretende combatir el denominado "nomadismo médico", que describe a los pacientes que consultan a varios profesionales antes de obtener un certificado de baja por enfermedad.

Asimismo, desde el Ejecutivo explican que se adoptarán medidas contra las bajas de corta duración, ya que, aunque generen menos coste para las aseguradoras de salud, resultan "muy desestabilizadoras para las empresas". Además, el Gobierno estudia la posibilidad de exigir una segunda opinión médica antes de conceder bajas laborales por trastornos musculoesqueléticos y por trastornos de ansiedad o depresión.

La importancia de la prevención

Con todo, aunque el Gobierno muestra determinación para combatir el abuso de las bajas por enfermedad, también ha presentado un plan de prevención de la salud mental dirigido a que las empresas minimicen interrupciones en la actividad laboral relacionadas con el estrés en el trabajo. De esta forma, se invita a las compañías a adoptar la denominada "carta de compromiso para la salud mental en el trabajo". Asimismo, se pondrán a disposición "kits llave en mano" para las empresas con el objetivo de facilitar que puedan contactar rápidamente con las autoridades y aplicar medidas concretas.