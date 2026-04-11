La heurística de la disponibilidad, la razón por la que los españoles tienen ahora miedo al AVE

En el segundo mes del año el uso de la Alta Velocidad de la que tanto presume el Ministro de Transportes, Óscar Puente se ha desplomado como no veíamos desde la pandemia. Solamente unas semanas después del trágico accidente de Adamuz -Córdoba- en el que perdieron la vida 46 personas, su utilización ha sufrido un desplome del 32,1%, su peor dato desde 2021 cuando la caída fue del 77%. Los datos los publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística – INE- que refleja la caída de usuarios durante dos meses consecutivos ya que en enero se desplomó un 14% interanual.

La Estadística de Transporte de Viajeros del INE refleja el miedo que todavía tienen los españoles a coger trenes de Alta Velocidad tras retener en su memoria las imágenes de los convoyes del ALVIA y el Iryo descarrilados. Y esto tiene un nombre científico que se llama Heurística de la disponibilidad según explica a Libre Mercado la psicóloga sanitaria, Aurora Gimeno: "te vienen imágenes que tienes en la mente de algo que has visto con anterioridad" y que te han causado un impacto. Por tanto, no es raro que el pasajero sienta que "la tragedia puede volver a pasar", como nos explica Alberto Lozano, usuario de trenes de Alta Velocidad que recientemente ha cogido uno para viajar a Granada desde Madrid por motivos de trabajo: "cuando te montas en el tren y empiezas a notar ruidos y movimientos, te entra el miedo, pero al ver que no pasa nada, te vas tranquilizando". En su caso no tenía otra opción pues el billete de avión le salía por más de 500 euros, según nos explica. Lo mismo le ocurre a Inés García Consuegra, que diariamente coge los trenes de AVANT - Renfe- para desplazarse desde Ciudad Real -donde vive- a Madrid por trabajo. "Los primeros días me dio mucho respeto montarme, pero cuando estás obligada a coger a diario este transporte creo que lo acabas asumiendo", relata resignada al denunciar que los retrasos y las cancelaciones diarias han mermado su calidad de vida: "siento mucha frustración", lamenta.

Aún así el miedo es poderoso y se contagia. "Si ves que alguien de tu entorno te dice que no se va a montar en un tren porque no le parece fiable, al final puedes tomar la decisión de no hacerlo tú tampoco", asegura Gimeno quien además habla de un tercer factor determinante que explique que en el mes de febrero haya descendido tanto la demanda de Alta Velocidad. "En el tren no tienes el control como en el caso del coche", dice. En este sentido, Miriam Trilla, que suele coger trenes de Alta Velocidad en su día a día lo tiene claro: "supongo que ahora habrá más control en las vías y los trenes pero, ante la duda, yo prefiero irme en mi coche".

Ese miedo se refleja también en otro dato que ha publicado el INE pero en vez de referirse a la Alta Velocidad a nivel nacional se refiere a los trenes de Rodalies en Cataluña, donde en febrero también ha descendido su uso hasta casi el 14% tras el accidente del 20 de enero en Gelida - Barcelona- donde falleció el maquinista.

Sin embargo, mientras el conjunto de los ferrocarriles españoles pierden usuarios – Cercanías, media distancia y larga distancia hasta un 15,8% interanual- los autobuses crecen en popularidad un 5% hasta superar los 76,6 millones, consolidándose como la alternativa más fiable. Las comunidades donde más ha crecido su demanda han sido Extremadura, País Vasco y Castilla y León.