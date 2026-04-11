Los españoles, locos por que Hacienda les ingrese su dinero: las solicitudes de devolución de la renta se disparan

La Agencia Tributaria ha iniciado el pago de las devoluciones del IRPF correspondientes a la campaña de la renta de 2025 con el abono de 93,4 millones de euros en el primer día de pagos. Esta cifra corresponde a 172.000 declaraciones y supone un incremento del 13,7% respecto al mismo día del año anterior. Al respecto, cabe destacar que en los dos primeros días de campaña se han registrado 2.213.000 declaraciones, lo que representa un aumento del 8,1% en comparación con el ejercicio anterior.

Se disparan las reclamaciones

La campaña de la renta de 2025 se abrió el miércoles con la posibilidad de presentar declaraciones por internet, un canal que concentra la mayor parte de los trámites. No obstante, el calendario prevé la incorporación progresiva de otros canales de atención: a partir del 6 de mayo, los contribuyentes podrán presentar su declaración por teléfono, mientras que la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio. La campaña se prolongará hasta el 30 de junio, fecha límite para la presentación.

Así las cosas, del total de declaraciones presentadas hasta el momento, 1.918.000 han solicitado devolución, lo que equivale a un crecimiento del 7,3% respecto a la campaña previa. En este sentido, de ellas la Agencia Tributaria ya ha abonado 172.000, un 9,7% más que en el mismo periodo del año pasado. En cualquier caso, lo cierto es que este primer balance refleja el ritmo inicial de una campaña que, como en ejercicios anteriores, concentra un elevado número de solicitudes de devolución en sus primeras jornadas.

Precisamente, para el conjunto de la campaña, la Agencia Tributaria estima la presentación de 25,25 millones de declaraciones, una cifra en línea con ejercicios anteriores. De ese total, se prevé que 15,7 millones salgan a devolver, lo que supone la mayoría de los casos. Por tanto, el importe global estimado de las devoluciones asciende a 13.271 millones de euros, lo cual refleja el volumen de recursos que la Agencia Tributaria deberá gestionar a lo largo de los próximos meses.

En este sentido, los primeros datos de la campaña muestran una evolución al alza tanto en el número de declaraciones presentadas como en las solicitudes de devolución y los importes abonados. El incremento del 13,7% en las devoluciones ya pagadas marca una diferencia relevante respecto al arranque del ejercicio anterior.