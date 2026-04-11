Los marroquíes lideran la compra de viviendas en España entre los extranjeros residentes

Los compradores extranjeros siguen siendo un pilar clave del mercado inmobiliario español. A pesar de haber reducido ligeramente su peso en la segunda mitad de 2025, protagonizan más del 18% de las compraventas de vivienda, con un destacado liderazgo de británicos y marroquíes, que concentran el 7,8% y el 7,7% del total de operaciones, respectivamente, según EFE.

En términos absolutos, Reino Unido encabezó las operaciones en el segundo semestre del año con 5.178 compraventas, seguido muy de cerca por Marruecos, con 5.154. Esta cercanía confirma el creciente protagonismo del comprador marroquí, especialmente entre los extranjeros residentes, donde ya es la nacionalidad con mayor peso.

El auge de los marroquíes residentes

Entre los extranjeros que viven en España, Marruecos lidera con claridad el mercado al concentrar el 12,1 % de las operaciones. Su presencia es especialmente intensa en regiones como Murcia (35,1%), Navarra (32,1%), Aragón (21,9%), La Rioja (25,8%) y Extremadura (23,1%), lo que refleja un patrón de compra vinculado a zonas con menor presión de precios.

Este perfil contrasta con otras nacionalidades europeas, más centradas en mercados turísticos o de alto valor. De hecho, los compradores marroquíes registran también el precio medio por metro cuadrado más bajo entre los extranjeros, con 768 euros, muy por debajo de la media general (2.479 euros/m²).

Entre los extranjeros que adquieren viviendas para residir en España, también destacan los italianos, la segunda nacionalidad en volumen de operaciones (9,2 % del total).

Otros extranjeros residentes

Italia fue la segunda nacionalidad en volumen de operaciones (9,2% del total), con peso destacado en Islas Canarias (26,2%), Islas Baleares (14,6%), Comunidad de Madrid (13,8%) y Comunidad Valenciana (7,8%)

En tercer lugar se sitúa Rumanía, con el 9,3% de las operaciones; fue más predominante en Castilla-La Mancha (25,9%), Aragón (25,2%), La Rioja (21,3%), Extremadura (16,5%) y Castilla y León (14,2%).

Reino Unido ocupó el cuarto lugar (5,6%) y alcanzó especial relevancia en Andalucía (11,6%), Murcia (11,6%), Baleares (8,9%) y Comunidad Valenciana (7,1%).

En total, Cataluña lidera el número de operaciones con 9.004 (21,5% del total), seguida de Comunidad Valenciana (21%), Andalucía (14,7%) y Madrid (9,6%).

Preferencias de los no residentes

Por su parte, los extranjeros no residentes concentran sus compras principalmente en zonas costeras. La Comunidad Valenciana lidera con 9.926 operaciones, el 40 % del total, seguida de Andalucía (25,3%), Cataluña (8,7%), Murcia (7,8%), Canarias (7,4%) y Baleares (6,9%), según el Consejo General del Notariado.

En este grupo predominan compradores del norte de Europa. Países Bajos (12,6%), Alemania (11,9%), Reino Unido (11,5%) y Bélgica (8,1%) son las nacionalidades con mayor peso.

Sus preferencias territoriales son claras: los neerlandeses se concentran en Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía; los alemanes destacan en Baleares y el norte peninsular; los británicos optan sobre todo por Murcia y Andalucía; y los belgas reparten sus inversiones entre Murcia, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana.

Cambios en el mercado y evolución reciente

Si se analiza el mayor aumento de las operaciones respecto al mismo semestre de 2024, destacaron las alzas de Portugal (15,9%), Venezuela (14,4%), Colombia (10,4%), Italia (8,1%) y Países Bajos (5,6%).

Por el contrario, se produjeron descensos significativos en Rusia (28,6%), China (22,9%), Noruega (19,3%), Bélgica (17,5%) y Reino Unido (14,4%) tras el fin de las Golden Visa y las penalizaciones fiscales a extracomunitarios.

Diferencias de precios según nacionalidad

Las diferencias en el poder adquisitivo también son notables. Los compradores suecos encabezan el ranking de precios con 3.654 euros por metro cuadrado, seguidos de alemanes (3.559 euros), estadounidenses (3.501 euros) y noruegos (3.085 euros).

En cambio, los precios más bajos corresponden a Marruecos (768 euros), Rumanía (1.350 euros), Ecuador (1.410 euros) y Colombia (1.507 euros), lo que refuerza la idea de un perfil más vinculado a vivienda habitual que a inversión o segunda residencia.