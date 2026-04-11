¿Por qué si sube el petróleo se dispara la gasolina, pero si baja, la gasolina no lo hace?

Estos días hay una nueva conversación recurrente que compite por ser hegemónica en las cafeterías y charlas familiares, con la de los desorbitados precios de la vivienda en España. Y es la del precio de la gasolina o el diésel. Carburantes que han experimentado una fuerte subida desde el estallido de la guerra de Irán. En concreto, el diésel ha subido casi un 30% de media; la gasolina 95, la mitad, más de un 15%.

Subidas que tienen mucho que ver con el fuerte encarecimiento de los precios del barril de petróleo que han llegado casi a duplicarse, pasando del entorno de los 65 dólares a rozar los 115 (cuando nos referimos al West Texas, de referencia en EEUU). O pasar del entorno de los 70 dólares a los casi 120, en el caso del petróleo Brent.

Sin embargo, tras los anuncios de que EEUU e Irán estaban dispuestos a negociar, los precios en los mercados internacionales se han suavizado mucho, colocándose por debajo de los 100 dólares el barril. Sin embargo, se ha dado, como es habitual, la circunstancia que resulta difícil de entender: por qué cuando el crudo sube rápidamente, estas subidas se trasladan a la gasolina y al gasóleo y, sin embargo, cuando los precios del petróleo caen súbitamente, esto no se traduce en bajadas. Vamos a tratar de explicarlo.

Lo curioso es que detrás de este fenómeno hay motivos económicos. A menudo, la izquierda los asocia a la voracidad sin límites de "los empresarios y los señores" de las energéticas. También cuando la inflación repunta consideran que se trata de un fenómeno de una avaricia extrema de los empresarios, y no contemplan el fenómeno monetario que se esconde detrás de la depreciación de la moneda.

¿Por qué?

Pero vayamos al caso concreto de los carburantes. El precio de los carburantes viene determinado por muchos factores, entre los que el precio del crudo es uno más. Además, en el caso de España se da la circunstancia de que solo los impuestos y las tasas representan prácticamente el 50% del precio que pagamos en las gasolineras.

En estos momentos, el Gobierno mantiene una rebaja del IVA del 21 al 10% que le ha costado un tirón de orejas de Bruselas que sostiene que esta bajada es incompatible con el derecho comunitario y ha pedido a España que, si quiere, baje el impuesto especial sobre hidrocarburos y no el IVA. De momento, el Gobierno ha decidido que mantiene la rebaja.

Además de los impuestos, el coste de cada litro de combustible que repostamos en los surtidores está afectado por costes logísticos, como el refino, el transporte, el almacenamiento y el mantenimiento de las gasolineras, además del margen de beneficio de cada uno de los operadores.

Pues bien, para todas estas actividades, influyen otros factores además del precio del barril, como es el precio de la energía que encarece esos costes logísticos.

Otro de los efectos que se ejercen sobre la conformación de los precios tiene que ver con la moneda en la que se comercializa el petróleo, que es el dólar. Si el dólar, como ha sucedido, se fortalece frente al euro, esto hace que la materia prima se pague más cara. Además, si el dólar se aprecia frente al euro al tiempo que el barril de petróleo baja de precio, el efecto de la bajada en términos de coste se mantiene en euros.

Y por último existe un efecto adicional que es de vital importancia, que es el de la gestión de inventarios y que explica por qué la subida de precios en el barril de petróleo se traslada de forma inmediata a la gasolinera, mientras que las bajadas no lo hacen tan rápido. Y tiene que ver con la expectativa de encarecimiento de la materia prima.

Cuando una estación de servicio ve que el precio del barril de petróleo sube, reacciona subiendo a su vez los precios de la gasolina, no porque la gasolina que sirven en ese momento sea más cara sino en previsión de que la próxima remesa que tengan que comprar para llenar sus depósitos, va a subir considerablemente. Así, y para poder pagar las nuevas remesas y protegerse frente a la subida, la reacción inmediata es la de subir los precios.

Cuando el precio del barril baja, el problema es que ya están vendiendo un stock que les salió más caro, y por eso no amortiguan el precio con la misma agilidad con el que subió.

Así pues, no es que, como le gusta decir a Irene Montero o a Ione Belarra, los "despreciables empresarios" tengan una ambición desmedida, sino que las dinámicas económicas operan, en lo que a inflación se refiere, en contra de los intereses, fundamentalmente, de los clientes.

Salvando las distancias, pondremos el ejemplo de un panadero. Un panadero, en un entorno inflacionario en el que se dispara el precio de la luz y que ve cómo el precio del trigo en los mercados internacionales se ha disparado, subirá el precio de la barra de pan de manera inmediata en previsión de que las próximas partidas de harina que tenga que comprar para elaborar el pan van a subir de precio. Evidentemente, no solo se le encarecerá la harina, también lo hará previsiblemente la levadura, la factura de la luz para hornear el pan, etc. Así, cuando se reduzca el precio del trigo en los mercados internacionales, tardará esa caída en reflejarse en el precio entre otras cosas porque los procesos de elaboración de la harina siguen estando caros y el precio de la harina no caerá con la misma velocidad.